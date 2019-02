Хумелс и Горецка под въпрос за гостуването на Херта

Защитникът Матс Хумелс и полузащитникът Леон Горецка са под въпрос за съботния двубой на Байерн (Мюнхен) срещу гостуващия Херта (Берлин) от 23-ия кръг на Бундеслигата. Това обяви старши треньорът на баварците Нико Ковач. Хумелс е с вирусно заболяване, а Горецка поднови тренировки след контузия на глезена, но все още не е готов да се върне в игра.

Will Martínez start on Saturday? Kova: "Javi did an outstanding job in Liverpool, he proved to be a big personality on the pitch for this kind of games. But we have to weigh up our options. Against Hertha, it's going to be different, we will need to be more attacking" pic.twitter.com/Fi3OtdukXe