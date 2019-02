ПСЖ се раздели официално с халф

Полузащитникът Ласана Диара разтрогна по взаимно съгласие договора си с френския футболен шампион Пари Сен Жермен. 33-годишният Диара се присъедини към столичани през миналата зима, но така и не успя да се пребори за място в състава, като записа едва три участия в Лига 1 през кампанията досега.

