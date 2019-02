Шок в Полша! Арестуваха брата на Фабиан Джизга, заплашва го 10 години затвор

#Komunikat



Co prawda nie planujemy dzi adnej imprezy, ale gdyby kto mia ochot podjecha do #HalaAzoty przebi pitka, to informujemy e bdziemy ok. 22.00



O ewentualnych zmianach godzin bdziemy informowali na naszych profilach spoecznociowych #StayTuned pic.twitter.com/63MNrtkakm