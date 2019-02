Други спортове Брейк измества бейзбола и каратето от олимпийските игри в Париж '24 21 февруари 2019 | 13:37 - Обновена 0 0 0 0 1



4 nouveaux sports spectaculaires : Breakdance Escalade ‍ Skateboard et Surf ‍

Pour la 1ère fois des épreuves qui VOUS seront ouvertes !#Paris2024 révolutionne l'histoire des Jeux.

Passez du rôle de spectateur à celui d'acteur ‍#AVousDeJouer pic.twitter.com/Xmc5SKqN5I — Paris 2024 (@Paris2024) February 21, 2019

За брейка това би било дебют на олимпийски игри, докато останалите три спорта ще присъстват и на олимпиадата в Токио '20. Финалната селекция на френските домакини е огромно разочарование за другите два допълнителни спорта в програмата на игрите следващото лято – бейзбол/софтбол и карате, както и за скуоша, снукъра и шахмата. Всеки от тях през последните месеци поде публична кампания за участие в Париж '24, но очевидно никой не се е сторил достатъчно достоен на организаторите.



Sport urbain, universel et populaire avec plus d'un million de BBoys et de BGirls en France, nous proposons de faire entrer le Breakdance et ses célèbres battles aux Jeux de #Paris2024 pour la 1ère fois de l'histoire des Jeux



Sport additionnel 4/4 pic.twitter.com/zJNFg4PSk7 — Paris 2024 (@Paris2024) February 21, 2019

На пръв поглед най-изненадващо изглежда присъствието на брейк танците като потенциален нов олимпийски спорт. От френската столица обаче нарекоха това "очевиден избор" и цитираха данни, че Франция се нарежда на второ място в света след САЩ по най-много изпълнителни на този вид улично изкуство. Дисциплината вече дебютира на младежките игри в Буенос Айрес '18, където състезанията се проведоха във формат "батъл". Очаква се това директно единоборство тип "надиграване" евентуално да излъчи и олимпийските шампиони по брейк през 2024 г.



