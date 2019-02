Илия Динков: Марица може да върви още нагоре (видео)

„Всичко е прекрасно. Победата си е победа, дочакахме я. Марица може да върви още нагоре. За всички тези неща трябва да питате щаба. Аз мога само да аплодирам и да подкрепям, те вършат работата. Най-важният човек в клуба е жена ми, тя държи високо бойния дух. Нямам усещане за история, признавам си. Просто съм доволен и щастлив. Очаквах го, получи се. Ако успеем да повторим победата и срещу Алианц МТФ (Щутгарт) ще е историческото, защото и класата на отбора е друга“, заяви президентът на Марица (Пловдив) Илия Динков пред volleymaritza.bg след историческата победа в групите на Шампионската лига срещу френския шампион Безие (Безие).

History in the making! #Maritza hammers out Bulgaria's first victory in the pool stage of the women's Champions League! Story/stats: https://t.co/2O0YFekszO #CLVolleyW #volleyball #волейбол #Марица @BeziersAngels @CEVolleyballCL pic.twitter.com/IQDnu19U07