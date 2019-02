ММА Диаманта поиска прекратяване на договора с UFC 21 февруари 2019 | 10:12 0 0 0 0 1

"Тези момчета трябва просто да ме освободят", написа Порие. Той добави, че е получил предложение да се бие с Ал Якуинта на галавечерта UFC 236, но хонорарът не бил достатъчен. These guys should just release me. — The Diamond (@DustinPoirier) February 20, 2019

Порие е готов да подпише веднага договор с конкурентни организации като "Белатор", "ONE" или японската "Райзин".

Якуинта също поиска по-голям финансов стимул за мач с Порие.

"Прекратете и моя договор - написа Якуинта. - Това вече не е спорт."

Слуховете твърдяха, че Порие ще бъде следващият съперник на Макгрегър. Двамата се биха през 2014-а в категория перо, а тогава ирландецът спечели убедително. Звездата на UFC в лека категория Дъстин Порие - Диаманта поиска договорът му с организацията да бъде прекратен. Американецът е недоволен от липсата на големи мачове. 30-годишният боец изля своето възмущение в "туитър"."Тези момчета трябва просто да ме освободят", написа Порие. Той добави, че е получил предложение да се бие с Ал Якуинта на галавечерта UFC 236, но хонорарът не бил достатъчен.Порие е готов да подпише веднага договор с конкурентни организации като "Белатор", "ONE" или японската "Райзин".Якуинта също поиска по-голям финансов стимул за мач с Порие."Прекратете и моя договор - написа Якуинта. - Това вече не е спорт."Слуховете твърдяха, че Порие ще бъде следващият съперник на Макгрегър. Двамата се биха през 2014-а в категория перо, а тогава ирландецът спечели убедително. 0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1901 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1