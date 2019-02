Бокс И румънецът Богдан Дину отказа да се бие с Кобрата 21 февруари 2019 | 09:12 - Обновена 0 0 0 0 59



Все обаче не е ясно, кой боксьор ще се изправи срещу Пулев. Първо се провалиха преговорите с Роберт Хелениус (28 победи, 17 с нокаут и 2 загуби), а в сряда сутринта същото се случи и с румънеца Богдан Дину (18 победи, 14 с нокаут и 1 загуба), който загуби от Джарел Милър през ноември.



Промоутърът на Дину Грег Коен сподели пред ESPN, че преговори е имало, но в крайна сметка не се е стигнало до споразумение и той е отхвърлил предложението на президента на Top Bank Боб Арум.

Pulev to headline ESPN card on March 23 https://t.co/1UNqe521A9 pic.twitter.com/vXLxIB03CW — TheUrbanNewz (@TheUrbanNewz) 20 февруари 2019 г.

Пулев се присъедини към отбора на Top Rank през декември и това ще бъде неговият първи мач, организиран от мениджърската компания.



