Квят с най-добро време от тестовете след ден 3

Даниил Квят с Торо Росо даде най-добро време през третия ден от тестовете, както и въобще досега от началото на зимната подготовка в Барселона. Сесиите бяха доста продуктивни за малкия тим от семейството на Ред Бул, като единствено следобед имаше лек стрес. Болидът на Квят угасна преди бокса и трябваше да бъде добутан вътре. След това, обаче, той се върна на трасето и постави най-бързото си време с гумите С5 (най-меките).

Най-много обиколки в сряда направи Кими Райконен с Алфа Ромео – 138, а освен това почти през целия ден водеше в класирането. Ледения първи пробва С5 гумите и именно с тях постави най-доброто време за сутрешната сесия.

Фетел беше втори почти през целя ден, но късно следобед остана 4-ти. Ферари нямаха никакви проблеми и свършиха много работа – дори изпълниха програмата си преди края на редовното време. Себастиан, обаче, направи най-бързата си обиколка с гуми С3.

Трети се нареди Даниел Рикардо, който направи най-бързото си постижение с С4, а като цяло завърши 78 обиколки. Бившият му съотборник в Ред Бул Макс Верстапен остана пети с С3 и 101 обиколки.

Макларън, които бяха втори в понеделник и вторник, в сряда останаха девети. Карлос Сайнц направи едно завъртане в чакъла, но въпреки това завърши 90 обиколки.

Най-очакваното събитие беше пристигането на Уилямс. Болидът FW42 пристигна призори, но беше подготвен чак за следобедната сесия. Джордж Ръсел успя да навърти 23 обиколки и остана последен, на 5 секунди зад Люис Хамилтън. От своя страна, шампионите от Мерцедес направиха общо над 180 обиколки, без да натискат особено.