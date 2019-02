Тур дьо Франс ще стартира в Копенхаген през 2021 година

Най-престижното колоездачно състезание в света "Тур дьо Франс" ще стартира в датската столица Копенхаген през 2021 година. Това обяви главният организатор Кристиан Прюдом. "Това е историята на срещата между най-великото колоездачно състезание в света и най-добрият град в света за каране на колело", каза Прюдом пред "Юръп Уан".

@Val_Tho is almost ready to welcome the riders of the #TDF2019 on July 27 and @letapedutour the week-end before! ‍‍



@Val_Tho est (presque) prête à accueillir les coureurs du #TDF2019 le 27 juillet et ceux de @letapedutour le week-end précédent ! ‍‍ pic.twitter.com/mQYutH1a7G