Сари: Челси трябва да спечели три или четири мача подред

Мениджърът на Челси Маурицио Сари заяви, че неговият отбор трябва да спечели три или четири мача подред, за да си върне доверието на феновете. 60-годишният италиански специалист добави, че иска да остане дълго време в лондонския клуб."Сините" от Лондон имат цели 7 загуби в последните 15 мача и в понеделник допуснаха ново поражение от Манчестър Юнайтед на своя "Стамфорд Бридж" с 0:2.

Maurizio Sarri has responded to criticism from Chelsea fans ahead of a huge week for the Blues.