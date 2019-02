Испания Мората: Бях обещал на Симеоне да дойда в Атлетико още преди 3 г. и половина 20 февруари 2019 | 16:21 - Обновена 0 0 0 0 2



“Ако трябва да съм честен, преди 3 години и половина беше първият контакт. Дадох дума на Диего Симеоне, че, когато мога, ще дойда. Не можех преди, не зависеше от мен. Бях му обещал. Сега, като пристигнах, си говоря по-малко със Симеоне от всякога. Ще дам всичко от себе си с тази фланелка. Не ми беше нужна много адаптация, тъй като тук има хора, които познавах. Играчите се държаха добре с мен и си пишехме. Феновете на отбора? Други са тези, които са ми по-ядосани. Имах опции да играя в други тимове и много съотборници знаят, че съм се лишил от някои неща, за да бъда тук. Сега просто искам да печеля. Не мога да спря да мисля за това да спечеля всичко възможно. Много е трудно, но искаме да го постигнем. #Morata has told AS that he made a promise to Diego Simeone three-and-a-half years ago he'd join Atletico.He said: "I gave him my word that as soon as I was able to, I would come. It wasn't possible before, but it wasn't because of me." Puts his commitment to #cfc in fresh light. — Simon Johnson (@sjstandardsport) February 20, 2019 Винаги съм искал да вкарам на “Висенте Калдерон” и завинаги ще остане празнина вътре в мен, защото така и не успях да го сторя. Ходех да гледам мачове и да гоня топките. Да вкарам там беше в мислите ми. Съдбата ми даде възможността да бъда първият гостуващ голмайстор на



Дали ще празнувам, ако вкарам срещу Alvaro Morata would celebrate against former club #Juventus should he score in #UCL tie tonight but would be uncomfortable celebrating in Turin #AtleticoMadrid https://t.co/TL5oGvnnwx pic.twitter.com/YCJmz8CEXY — footballespana (@footballespana_) February 20, 2019

Новото попълнение на Атлетико Мадрид Алваро Мората , който е и юноша на клуба, призна, че е обещал на Диего Симеоне да се присъедини към отбора още преди 3 години и половина.“Ако трябва да съм честен, преди 3 години и половина беше първият контакт. Дадох дума на Диего Симеоне, че, когато мога, ще дойда. Не можех преди, не зависеше от мен. Бях му обещал. Сега, като пристигнах, си говоря по-малко със Симеоне от всякога. Ще дам всичко от себе си с тази фланелка. Не ми беше нужна много адаптация, тъй като тук има хора, които познавах. Играчите се държаха добре с мен и си пишехме. Феновете на отбора? Други са тези, които са ми по-ядосани. Имах опции да играя в други тимове и много съотборници знаят, че съм се лишил от някои неща, за да бъда тук. Сега просто искам да печеля. Не мога да спря да мисля за това да спечеля всичко възможно. Много е трудно, но искаме да го постигнем.Винаги съм искал да вкарам на “Висенте Калдерон” и завинаги ще остане празнина вътре в мен, защото така и не успях да го сторя. Ходех да гледам мачове и да гоня топките. Да вкарам там беше в мислите ми. Съдбата ми даде възможността да бъда първият гостуващ голмайстор на Wanda Metropolitano . Сега искам да бележа за Атлетико и да печеля, без значение кой вкарва головете.Дали ще празнувам, ако вкарам срещу Ювентус ? Няма как да не отпразнувам първия си гол за Атлетико. Там обаче, от уважение, може би, няма да го сторя. Но първото ми попадение с екипа на Атлетико значи много за мен. Не мога да се спря и да поискам извинение. Вярно е, че там бих уважил максимално феновете на Ювентус, който е отборът ми в Италия и който искам винаги да печели освен когато играе срещу нас. Вярвам, че от Юве биха ме разбрали ако тук, в Мадрид, отпразнувам мой гол, както и от Атлетико, че няма да празнувам, ако отбележа в Торино Кристиано Роналдо ? Да, имат го в състава си, но преди достигнаха до финала и без него. Това е много конкурентен и доста труден за побеждаване отбор. Но ние сме Атлетико и ще дадем всичко от себе си, за да затрудним съперника и да продължим напред. Никога не съм имал проблем с Роналдо в Реал Мадрид . Може би разбирахме някои неща по различен начин, но нямах проблеми с него. Дано да не му е ден. Понякога си говорихме за неща извън футбола, за семействата ни. Добър човек е и нямаме проблеми помежду си. Леонардо Бонучи казал, че ще ми счупи врата на терена? Надявам се да бъде така. Ако не ме ритат, това би било добре за тях. Първо трябва да съм на терена, а след това могат да ме ритат, колкото си искат. Ще бъде добър знак, ако ме ритат”, заяви Мората в интервю за AS.

Още по темата

0 0 0 0 2 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 752 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1