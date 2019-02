Квитова и Халеп са 1/4-финалистки в Дубай

Шампионката от 2015 година и номер 2 в световната ранглиста Симона Халеп (Румъния) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Дубай (ОАЕ) с награден фонд 2.8 милиона долара. Поставената под номер 3 в схемата Халеп победи Леся Цуренко (Украйна) с 6:3, 7:5 за 80 минути.

Another win for @Simona_Halep over Tsurenko, this time in Dubai ---> https://t.co/HTjLMts67I@DDFTennis pic.twitter.com/688QnEuLII