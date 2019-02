Нант пуска жалба до ФИФА срещу Кардиф за трансфера на Сала

Нант ще подаде жалба до ФИФА срещу действията на Кардиф, според британски медии. Френският клуб иска да получи 15 милиона евро за трансфера на нападателя Емилиано Сала.

Ръководството на Нант е поискало от колегите си в Кардиф да направи превода. Клубът от английската Висша лига отказа, позовавайки се на факта, че разследването на обстоятелствата около смъртта на Сала все още не е приключило.

