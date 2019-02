Андер Ерера: С Матич сме готови да вършим черната работа, за да се наслаждават тези пред нас

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Андер Ерера заяви, че той и партньорът му в средата на терена Неманя Матич са готови да вършат "черната" работа в отбора, ако това ще разкрие пълния потенциал на атакуващите играчи. "Червените дяволи" спечелиха 8 от първите си 9 мача във Висшата лига след идването на Оле Гунар Солскяер в отбора, а Ерера и Матич се утвърдиха в стартовия състав в средата на терена.

"Казах на мениджъра, че в момента с Матич бягаме повече от обикновено, за да могат играчите пред нас да се наслаждават на играта. Понякога ни е трудно, но докато вкарваме голове и феновете се наслаждават, ние ще продължим да правим това. След това обаче ще се нуждаем от дълга почивка", каза Ерера.

'His energy and tenaciousness is vital for us'



