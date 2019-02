Гендузи: Изненадан съм, че всичко върви толкова добре

Матео Гендузи заяви, че малко хора са били наясно със същестуването му преди да пристигне в Арсенал миналото лято. Той се е изненадал, колко бързо е успял да си спечели титулярно място в отбора. 19-годишният французин бе привлечен през юли от Лориен, който се състезава в Лига 2 и бързо се превърна в любимец на мениджъра Унай Емери, записвайки 33 мача във всички състезания.

"Малко съм изненадан, че всичко върви толкова добре. Получих шанс по време на предсезонното турне и се възползвах, показах, че мога да бъда част от този тим. Да бъдем честни, освен играчите тук, които идват от френските лиги, никой никога не бе чувал за мен", заяви Матео Гендузи за "Evening Standard".

PSG would like to sign Matteo Guendouzi. Arsenal have slapped a £60million asking price on him.



Would you sell for £60m? #afc pic.twitter.com/qniTZim9Gg