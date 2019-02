Тийм отпадна още на старта в Рио

Поставеният под номер 1 в основната схема Доминик Тийм отпадна в първия кръг на турнира на клей в Рио де Жанейро. Австриецът претърпя изненадваща загуба от 90-ия в световната ранглиста Ласло Джере от Сърбия с 3:6, 3:6.

Джере успя да пробие на пет пъти сервиса на съперника си, с което записа първа победа в кариерата си над играч от топ 10 на света. Загубата на Тийм обаче далеч не бе единствената изненада за деня, тък като вторият в схемата Фабио Фонини също напусна турнира. Италианецът загуби с 2:6, 3:6 от младия канадец Феликс Оже-Алиасиме.

Rio seeds, update



#1 Thiem - OUT in R1

#2 Fognini - OUT in R1

#3 Cecchinato - OUT in R1

#4 Schwartzman - about to start

#5 Sousa - into R2

#6 Lajovic - OUT in R1

#7 Jaziri - OUT in R1

#8 Jarry - OUT in R1