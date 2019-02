Рибери с мач номер 100 за Байерн в Европейските клубни турнири снощи

Нулевото равенство на Анфийлд от осминафиналите в Шампионската лига между Ливърпул и Байерн (Мюнхен) освен добър резултат, донесе и две клубни постижения за статистиката на баварците, отбелязва УЕФА.

Крилото на тима Франк Рибери се появи на терена в 81-ата минута като смяна на Кингсли Коман. По този начин той записа своя мач номер 100 с фланелката на Байерн в европейските клубни турнири. Рибери играе за баварския колос от 2007-а година.

What a team effort at Anfield in my European match for @FCBayern We'll be ready for the second leg at our home #fr7 #miasanmia pic.twitter.com/kvPqBw17kE