Индикар колите с ново ниво на защита

От американските автомобилни серии Индикар съобщиха във вторник, че планират представянето на нова стъпка, която да подобри безопасността на пилотите им. Промяната ще бъде въведена по време на най-бляскавия кръг на шампионата, който предоставя два пъти повече точки в сравнение с останалите - Индианаполис 500. Всички участници в него ще имат прикачена на автомобилите си титаниева част (AFP - Advanced Frontal Protection), направена от италианския конструктор Dallara, който отговаря от години за Индикар болидите.

Новият елемент ще бъде дълъг осем сантиметра и дебел 2 сантиметра и ще бъде поставен точно пред пилотите в средата на шасито. Той ще има за цел да спре тежки или опасни предмети пред пилота.

We're introducing a new cockpit safety feature in 2019: https://t.co/Ujpqax6LTu#INDYCAR pic.twitter.com/djy1yAvAAv