Аутсайдер счупи рекорда: Взе Мачадо за $300 млн.

Но ако финансовите параметри до голяма степен бяха предсказуеми с оглед на историческата справка във Висшата лига на САЩ и Канада, то клубът, който ги предложи, е шокиращ. "Отчетата" са един от перманентните аутсайдери в бейзбола и понастоящем са един от само седем отбора, които никога не са печелили шампионската титла. През последните 12 сезона тимът дори не е стигал до плейофите.



Machado will make $30 million a year for the next 10 years with the Padres.



The average MLB game is around 3 hours.



At 162 games a year, that’s 486 hours of game time a year.



$30M/486hrs =$61,728.39/hr.



Manny Machado will make $61,728.39 per hour for the next 10 years. pic.twitter.com/JLz0AgrgGU — Baseball King™ (@BasebaIlKing) February 20, 2019

Макар че съсобствениците на Падрес Рон Фаулър и Питър Сайдлър засега отказват да потвърдят официално споразумението, вторият от тях заяви: "Аз и Рон обичаме Сан Диего. Обичаме спорта в града. Също така сме добре запознати с историята и знаем, че никога не сме имали шампион. Ние искаме да променим това. Искаме нашият клуб да печели година след година. И ще направим всичко възможно това да се случи."



През последните два зимни прозореца Сан Диего инвестира общо $474 млн. за свободни агенти, след като миналата година подписа с Ерик Хосмър срещу $144 млн. за 8 сезона. За сравнение, в предишните 25 г. Падрес бе сключил сделки за общо $309 млн.



Check out what the 2019 #Padres lineup looks like with Manny Machado in the fold.#FunWithLineups pic.twitter.com/5wTSrYhy6J — Stadium (@Stadium) February 20, 2019

Новината за постигнатото споразумение обля като със студен душ останалите преследвачи на Мани Мачадо, сред които най-активни бяха Ню Йорк Янкис, Филаделфия Филис и Чикаго Уайт Сокс. Особено сащисан бе изпълнителният вицепрезидент на "белите чорапи" Кени Уилямс, който заяви пред репортери: "Нося слънчеви очила, затова не можете да видите шока в очите ми. Много съм изненадан. Може би мога да използвам и още думи, но в момента просто не ми се вярва. Бях убеден, че нашата оферта е най-добрата..."



Според различни източници финалното предложение на Уайт Сокс е било за 8-годишен договор с гарантирана заплата от $250 млн. и клаузи за допълнителни сезони и бонуси, базирани на представянето на играча, при активирането на които общата стойност е можело да достигне между $320 млн. и $340 млн.



Manny Machado is getting his $$$ pic.twitter.com/J8jQfEnA1T — MLB Network (@MLBNetwork) February 19, 2019

Договорът на Мачадо за $300 млн. (2019-2028) се нарежда на второ място по общ размер на заплатата след гарантираните $325 млн. по 13-годишното споразумение за удължаване на контракта на Джанкарло Стантън в Маями Марлинс (2015-2027). Досега рекорда сред свободните агенти държеше Алекс Родригес със своята 10-годишна сделка за $275 млн. с Ню Йорк Янкис (2008-2017). В близките дни обаче може да има съвсем нов рекордьор, тъй като суперзвездата Брайс Харпър продължава да няма отбор.



26-годишният Мани Мачадо бе избран под №3 от Балтимор Ориолс в аматьорския драфт на МЛБ през 2010 г. и дебютира във Висшата лига през 2012 г. За седем сезона, последния от които довършен в Лос Анджелис Доджърс, третият бейзмен и шортстоп батира средно .282 със 175 хоумръна и 513 RBI и участва 4 пъти в Мача на звездите (2013, 2015, 2016, 2018).



