Формула 1 Болидът на Уилямс най-накрая пристигна в Барселона 20 февруари 2019 | 09:20 0 0 0 0 0 Закъснялата нова кола на Уилямс най-накрая пристигна в Барселона, а екипът работи усилено, за да могат да я изкарат на "Каталуния" за следобедната сесия в сряда. FW42 за пръв път ще излезе на писта, след като предварителните проби бяха отменени заради забавянето. Отборът пропусна първите два дни от тестовете, през което време болидът все още беше във фабриката в Гроув. Екипите са го сглобявали до последния момент във вторник. FW42 пристигна в Испания призори. Уилямс имат много да наваксват, защото на практика изтърваха 25% от зимната подготовка. Водещите отбори Ферари и Мерцедес вече имат по повече от 300 обиколки, но пък директните съперници на английския тим – Рейсинг Пойнт и Хаас – направиха съответно едва 137 и 109. Изминато разстояние по отбори в понеделник и вторник: Отбор Обиколки Километри Ферари 326 1517 Мерцедес 313 1457 Рено 232 1079 Макларън 223 1038 Ред Бул 220 1024 Алфа Ромео 215 1000 Торо Росо 209 972 Хаас 137 637 Рейсинг Пойнт 109 507 Уилямс 0 0 Williams' delayed FW42 finally makes it to testing https://t.co/6oSXLZINDb — The Speed Trap Guide (@speedingfines) 20 февруари 2019 г. 0 0 0 0 0

