Уанда Нара гори общи снимки с Икарди

View this post on Instagram

Feliz cumple Amor @mauroicardi Nadie puede imaginar el ser humano que sos , por que nadie es como vos . Gracias por darnos la familia más hermosa y gracias por darme el valor y el respeto que toda mujer merece, nos das orgullo y como digo siempre sos un gran ejemplo de hombre , de padre y de Marido . Que Dios te siga cumpliendo todos tus sueños .. por que sabes que estamos y estaremos siempre junto a vos, acompañándote en cada paso. Te Amamos tu familia ,Valu,Coki,Benchu,Fran,isi,Tano,junior,louis,coco . yo

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Feb 18, 2019 at 3:49pm PST