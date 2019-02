НБА Супертим в сянка? 01 февруари 2019 | 08:00 0 0 0 0 0



Вече повече от десетилетие Сакраменто Кингс е абонирани за въпросната лотария, а за да са още "по-розови" нещата, тази година отборът дори не разполага със собствен избор от първия кръг на Драфта, благодарение на една ужасяваща за "Кралете" сделка с Филаделфия Севънтисиксърс от 2015 година. Положението май изглежда отчайващо? Или може би не съвсем/съвсем не...



Плейофи на хоризонта



Всъщност ситуацията, в която в момента се намира Сакраменто Кингс, шокиращо или не, е... обнадеждаваща. Дотук през сезона "Кралете" са един от най-вълнуващите млади отбори в Лигата на извънземните и бъдещето изглежда... да, ще го кажем - светло. В Сакраменто не са се радвали на силен отбор от времето, когато звездите на тима бяха Крис Уебър, Владе Дивац и Педжа Стоякович. Но сега същият този Владе Дивац, който през 2015 година стана генерален мениджър на "Кралете", е напът да промени виждането за Сакраменто като "баскетболен ад" (автор на тази любопитна формулировка е бившият играч на Кингс Руди Гей -



Преди седмица бе Денят на Свети Валентин и много от феновете на Сакраменто Кингс вероятно вече се влюбват в отбора си. И главната заслуга за това е именно на Владе Дивац, който през последните две години успя да инжектира сериозна доза талант в един прояден от безнадеждност и безперспективност отбор. За относително кратко време сърбинът успя да изгради - представянето на тима през последните няколко месеца дава основания за подобно твърдение - ядро от сплотени млади или намиращи се в отлична спортна възраст играчи със сериозни качества, като част от тях са надарени от природата и със стряскащ атлетизъм). Някои от тези играчи загатват за огромен потенциал и от желанието им да се учат и да развиват способностите си зависи дали в следващите години ще се развият в (супер)звезди. Но засега това желание, по всичко личи, е налице.



25 мача преди края на редовния сезон Сакраменто Кингс този път гледа към плейофите, а не към Драфта. "Кралете" към момента са на косъм от осмото място, даващо право на участие в плейофите в хищническата Западна конференция. Тимът посрещна All Star паузата с 30 победи и 27 загуби - резултат, в който навярно и самият Владе Дивац не е вярвал. Отборът вече има 3 победи повече, отколкото постигна през целия сезон 2017/2018. Треньорът Дейв Йергър, един от талантливите млади специалисти в лигата, този сезон промени изцяло облика на тима за изключително кратко време в месеците между края на миналия и началото на сегашния сезон. И превърна Сакраменто Кингс в един от най-атрактивните за гледане отбори в НБА. Скоростните атаки, високото темпо, свободата в офанзивен план, лекотата, с която топката попада в противниковия кош... този Сакраменто Кингс има своята идентичност и тя е привлекателна. Все още има доста какво да се желае в защита, но с течение на времето, с индивидуалното развитие на отделни играчи, с бъдещи трансфери, вероятно и в тази фаза на играта ще настъпи трайно подобрение.



През лятото на 2018 година, преди началото на настоящия сезон, по време на своя пресконференция, Дивац нарече Сакраменто Кингс "супертим, просто млад" (



Може би най-големият проблем на Кингс в момента и в хода на целия сезон е в борбата под коша. "Кралете" допускат твърде много офанзивни борби и така дават нови шансове на съперниците си, което пък често води до точки. Частично този проблем би могъл да бъде решен по естсетвен начин с развитието на двата нешлифовани диаманта Марвин Багли и Хари Джайлс, но това може и да не се окаже достатъчно - бъдещето ще покаже. Супертим действително е силна дума, но този Сакраменто Кингс има потенциал да се превърне в нещо много по-сериозно от просто опитващ се да се закачи за плейофите отбор.



Но как всъщност Владе Дивац успя да сглоби този, по собствените му думи, "млад супертим"?



Първите стъпки на бившия център в новото му амплоа безспорно бяха съпътствани с грешки. Преди четири години Дивац бе назначен от мажоритарния собственик Вивек Ранадиве на позиция, за която не бе подготвен и трябваше да се учи в движение. Трейдът със Сиксърс, за който стана дума по-горе, на практика беше чист грабеж от страна на Фили и прибързан опит от страна на Дивац да се освободи от ненужни играчи и техните договори на твърде висока цена. А именно - първи избор от Драфта, който е много ценeн актив, особено за отбор, търсещ своята идентичност. На следващата година сърбинът отново предизвика редица критики, този път с решението си да инвестира относително високия пик №13 в гръцкия център Йоргос Папаянис. Това в крайна сметка се оказа един категорично неуспешен експеримент - Папаянис в момента е извън НБА.



Краят на ерата Казънс и новото начало



Повратната точка бе преди точно две години - февруари 2017 година. По това време съставът на Кингс бе напълно различен, а голямата звезда беше центърът ДеМаркъс Казънс. Години наред - преди и след назначаването на Дивац за генерален мениджър, "Кралете" се опитваха да обградят Казънс с предимно опитни играчи, чийто потенциал обаче бе ограничен. Имаше и едно куриозно изключение - избраният с последния пик №60 в драфта през 2011 година Айзея Томас - едно неочаквано бижу, което обаче клубът с лека ръка изпусна (преди назначението на Дивац) в реката на своята дисфункционалност. В един момент обаче Владе Дивац явно прозря, че "Кралете" всъщност се блъскат в стените на омагьосан кръг и че вместо отборът да се обвърже с нов, тежък за тима, дългосрочен договор с Казънс, по-добрият вариант е да се започне от нулата и да се изгради изцяло нов отбор. Така, по време на All Star уикенда пред две години, Казънс бе трейднат в Ню Орлиънс Пеликанс, а "Пеликаните" трябваше да се разделят със "стария новобранец" Бъди Хийлд (бахамецът е на 24 години по време на сделката) и един пик от първия кръг на Драфта. Това решение на Дивац се оказа възлово и сега Сакраменто бере плодовете от благоприятното развитие на нещата, но по време на сделката Дивац бе остро критикуван (и може би до някаква степен с право), че "Кралете" не са получили адекватна стойност в замяна на Казънс. Самият Владе Дивац призна тогава, че два дни преди по-рано е имал по-добра сделка и тази реплика дори се превърна във виц сред феновете на Кингс. Дори на пресконференцията си след изтичането на крайния срок за трейдове по-рано този месец, самият Дивац се пошегува с това (



Трябва да уточним, че трейдването на Казънс донесе на Кингс не само Бъди Хийлд, който този сезон се утвърди като един от най-важните играчи и водещ реализатор на Сакраменто, но също и възможността на отбора да запази собствения си пик от Драфта през 2017 година. Това се получи така, тъй като прекият и незабавен резултат от сделката за Казънс бе отслабване на Кингс и завършване на сезон 2016/2017 сред 10-те отбора с най-лоши показаели. А това в краткосрочен план се оказа добре дошло за "Кралете", тъй като в противен случай техният избор от Драфта щеше да стане притежание на Чикаго Булс заради по-ранна сделка още преди Дивац да стане GM на калифорнийците (ако това ви се струва твърде сложно, трябва да имате предвид, че в НБА действително гъмжи от какви ли не детайли и правила, а сделките между отборите често са съпътствани от различни условности).



Така или иначе, сделката за Казънс, който пък вече е играч на Голдън Стейт Уорирърс, даде нови възможности на Кингс и в крайна сметка "Кралете" излязоха от Драфта през 2017 година с четири нови попълнения (ДиАарън Фокс, Джъстин Джексън, Хари Джайлс и Франк Мейсън). През лятото на същата година към тима се присъедини и сънародникът на Дивац - гардът Богдан Богданович, който бе привлечен от Кингс вследствие на трейд с Финикс Сънс в деня на Драфта през 2016. Към състава бяха добавени и ветерани с впечатляващи визитки като Винс Картър и Зак Рандолф (тук, макар и с известни условности, бихме могли да посочим и името на Джордж Хил), чиято основна роля бе да бъдат ментори на прохождащите в професионалния баскетбол младоци - далновиден ход от страна на Дивац. Така процесът на цапочване от нулата бе задвижен, а в Драфта през лятото на 2018 година към мозайката бе прибавено още едно ключово парче - тежкото крило/център Марвин Багли. Той бе избран под №2 и Дивац предпочете него пред словенското чудо Лука Дончич - решение, на което все още е твърде рано да даваме присъда. Вярно е, че още в първия си сезон в НБА Дончич играе като полусуперзвезда, но представянето на Багли до момента също е много обнадеждаващо. Той със сигурност е по-назад в развитието си от Дончич (трябва да се има предвид и че позициите на двамата са съвсем различни), но изявите на Багли подсказват, че той също има потенциал да бъде специален играч, когато достигне своя разцвет (двамата са връстници).



През лятото на 2018 година, само че по време на сезона на свободните агенти след Драфта, Владе Дивац имаше и друг ход, който потенциално можеше да промени доста неща. Генералният мениджър на Кингс направи доста сериозната оферта за 4-годишен договор на обща стойност 78 милиона долара на младата звезда на Чикаго Булс Зак ЛаВин (23-годишен атлетичен гард с безспорни реализаторски качества, но с незадоволителна защита, а освен това играещ на позицията на Хийлд и Богданович). Малко странно решение, което можеше да изиграе и лоша шега на калифорнийци. "Биковете" имаха право да задържат играча си, като се съгласят да предложат същата оферта на Лавин в рамките на 48 часа. Булс не чакаха дълго и почти веднага взеха решението да задържат играча на този контракт, като така може би по-скоро направиха услуга на "Кралете". Това би могло да се тълкува по този начин, защото тлъстият договор на ЛаВин щеше да "изяде" остатъка от ресурсите за заплати на "Кралете", да ги обвърже с ЛаВин за дълго време и вероятно да им попречи да прибавят две ценни попълнения през лятото на 2018 - ролевите играчи Неманя Биелица и Йоги Феръл. Последните двама подписаха доста "приятелски" за клуба договори и придадоха ценна дълбочина на състава на Кингс.



Курс към надграждане



Действията на Дивац в дните преди изтичането на крайния срок за трейдове по-рано този месец продължиха поетия вече курс към изграждане на отбор за бъдещето, но същевременно и с мисъл за настоящето. За първи път от твърде дълго време Сакраменто се намира в позиция да е реален претендент за място в плейофите и привличането на Харисън Барнс без да бъде жертван някой от основните играчи в сделката с Далас Маверикс (към Тексас поеха ненужният вече Зак Рандолф и притежаващият потенциал, но често пасивен и все още търсещ играта си Джъстин Джексън) бе силен ход на Дивац. В лицето на Барнс Кингс най-сетне се сдобиха с продуктивен играч на позицията леко крило (на практика комбо крило: Small Forward/Power Forward) и така бе запълнена голяма дупка в състава. Барнс би трябвало да осигури на Кингс незабавна подкрепа, а предвид възрастта му (26 години), той би могъл да бъде и дългосрочна опция на този пост за "Кралете". Нелошо попълнение е и гардът Алек Бъркс, който навярно е лек ъпгрейд спрямо преминалия в Хюстън Рокетс Иман Шумпърт. Трябва да се отбележи, че ексцентричният Шумпърт изигра важна роля във възраждането на Кингс този сезон, както с продукцията си на площадката, така и с присъствието си в съблекалнята.



С Владе Дивац на кормилото Сакраменто Кингс действително изглежда като отбор, поел в правилната посока, но трябва да отчетем и още един важен детайл - сърбинът имаше и необходимата солидна доза късмет в последните две години, за да реализира плановете си и да изгради отбора по своя вкус. Вярно е, че Сакраменто разполагаше с Топ 10 пикове през 2017 (два) и 2018, но и в двата случая предшестващата юнския драфт лотария се усмихна широко на "Кралете". През 2017 единият избор на Кингс "скочи" с 5 места напред и в крайна сметка се озова на позиция №5, позволявайки на Владе Дивац да драфтне ДиАарън Фокс, който бележи впечатляващ прогрес във втория си сезон в НБА. През 2018 пикът на Сакраменто отново направи скок от 5 позиции в лотарията и се закова на №2. Така Дивац имаше лукса да избира веднага след колегите си от Финикс Сънс и сърбинът се спря на Багли, след като "Слънцата" бяха решили твърдо, че техният човек е бахамският център ДиАндре Ейтън.



Ядрото



Любопитно за отбелязване е, че за втора поредна година Сакраменто имаше трима представители в Мача на изгряващите звезди (в него участват най-добрите млади играчи, намиращи се в първата или втората си година в НБА), предшестващ големия Мач на звездите по време на All Star уикенда. Миналата година това бяха ДиАарън Фокс, Бъди Хийлд и Богдан Богданович (който стана MVP на мача), а сега името на "Кралете" защитаваха Фокс (отличил се с 16 асистенции), Богданович и Марвин Багли. В допълнение към това тази година Фокс бе участник в състезанието по умения, а Бъди Хийлд влезе в Топ 3 в конкурса на тройкаджиите.



ДиАарън Фокс (21 години, пойнт гард). Бърз като светкавица плеймейкър с много добър ръст за позицията си и изключително атлетичен. Избраният под №5 от Сакраменто в Драфта през 2017 година пойнт гард бележи страхотно развитие във втория си сезон в НБА. В момента той е един от най-добрите "крадци" на топки в лигата, с потенциал да бъде много качествен и може би дори елитен защитник. Ако подобри още стрелбата си от тройката, ще бъде почти неопазим.



Бъди Хийлд (26 години, стрелящ гард). Един от най-добрите и ефективни стрелци от зоната за три точки в НБА. Бахамецът обаче не е просто стрелец. Хийлд е доста добър борец под коша за поста си, а освен това не е егоист и се вписва отлично в свободния отборен стил на игра на Кингс, при който топката постоянно е в движение и всеки един баскетболист е готов да направи асистенция. Бъди Хийлд има репутацията на работохолик, а по време на мачовете непрекъснато е активен на игрището и изглежда винаги готов за битка.



Марвин Багли (19 години, тежко крило/център). Избраният под №2 в Драфта през 2018 година Багли е един от най-важните играчи за отбора и развитието му в следващите години ще бъде от ключово значение за Кингс. До момента Багли, който още близо месец ще бъде тийнейджър, може би дори надминава леко очакванията с избухванията си в някои от последните мачове на "Кралете". Феноменално атлетичен, с впечатляващи за възрастта му умения под коша, които продължава да развива. Има потенциал да бъде елитен борец под коша (особено при офанзивните борби), което би било златна мина за отбора му. Стрелбата от тройката на този етап му куца, но Багли показва потенциал да бъде заплаха и от далечно разстояние след време, което би отворило още повече играта му. Представянето му във фаза защита все още не е на желаното ниво, но е нормално за "рууки". Опитва се (на моменти успешно) да прави "чадъри" а това, че обикновено е активен почти през цялото време, докато е на игрището, е положителен знак. Недостатък в играта му е, че на този етап използва предимно лявата си ръка, за да завършва под коша - ако успее да се научи да използва по-често и дясната, това ще го направи още по-опасен и направо кошмарен за пазене.



Богдан Богданович (26 години, стрелящ гард). Сърбинът бе смятан за един от най-добрите играчи в Европа преди появата на Лука Дончич. Богданович е шестият човек на Сакраменто, включва се от пейката, но обикновено остава на игрището голям брой минути. Ефективността му в стрелбата от тройката след Нова година намаля, но при всички случаи той е способен да изпраща топката в коша от далечна дистанция и от това се опари най-много Лос Анджелис Лейкърс в края на 2018 (



Хари Джайлс (20 години, тежко крило/център). Преди няколко Хари Джайлс бе считан за един от най-големите таланти, идващи от гимназиите в САЩ, но тежки контузии и на двете колена спряха развитието му и застрашиха сериозно надеждите му за запомняща се кариера в НБА. Въпреки това, той все пак бе избран в първия кръг на драфта през 2017 година, след като Кингс решиха да му дадат шанс с пик №20, залагайки на големия потенциал на харизматичния младеж. Джайлс пропусна целия си първи сезон в НБА, концентрирайки се върху физическата си подготовка и шлифоването на баскетболните си умения. Така, във втория си сезон сега той технически е "рууки". Въпреки обещаващото представяне в Лятната лига през юли, в началото на настоящия сезон той не изглеждаше готов за предизвикателството НБА, но постепенно си извоюва място в ротацията на треньора Дейв Йергър и в отделни мачове загатва за наистина страхотния си потенциал. Джайлс притежава чудесен поглед върху играта и редки за поста му плеймейкърски способности, а освен това е активен в защита. На този етап не е реализатор като Багли и има нуждата да поработи още върху физиката си във фитнеса и да заякне още, но иначе има всичко необходимо, за да се превърне един ден в решаващ играч за отбора си.



Гравитиращи около ядрото



Уили Коули-Стайн (25 години, център). Центърът бе първият избор от Драфта, направен от Владе Дивац като генерален мениджър на Сакраменто (пик №6 през 2015). Това, което бихме могли да кажем с увереност за Коули-Стайн е, че той е непостоянен. От надарения със страхотни физически данни център се очакваше да се превърне в солиден дефанзивен играч и на моменти изглежда, че той действително би могъл да бъде такъв, но на практика не е. Коули-Стайн не е достатъчно класен борец под коша, не защитава коша на отбора си на нужното ниво и не е заплаха за противниковия кош от далечно разстояние. Коули-Стайн е доста бърз за позицията си, експлозивен е и действително е подходящ тип състезател за стила на игра на тима, но през лятото договорът му изтича и ръководоството на Кингс ще трябва да реши дали вижда в негово лице качествен модерен НБА център и дали иска да го задържи (и на каква цена).



Харисън Барнс (26 години, леко крило). От чисто новото попълнение на Кингс се очаква да бъде Решението (трайно?) за поста SF. Барнс има отлични физически данни за позицията си и би трябвало да подобри "Кралете" както в офанзивен, така и в дефанзивен план. Договорът му изтича след края на сезона, но играчът има опция за сезон 2019/2020, която е на стойност $25,102,512 (



Останалите играчи в ротацията



Неманя Биелица (30 години, тежко крило). "Професора" е вторият играч от Сърбия в състава на "Кралете". Модерна "стреч четворка" - основното му оръжие е стрелбата от далечно разстояние. Той има важна функция в този състав на Сакраменто, тъй като отваря пространства за бързака Фокс. През целия сезон Биелица е титулярното тежко крило на Кингс, но няма да е изненадващо, ако скоро отстъпи мястото си в стартовата петица на Марвин Багли. Очаква се Биелица да бъде част от състава на "Кралете" още минимум един сезон.



Йоги Феръл (25 години, пойнт гард). Дребничкият Феръл е много активен играч, истинска хвърчаща батерия, включваща се от пейката в минутите за отдих на Фокс. Този сезон вече имаше избухвания в отделни мачове и когато всичко му се получава, той е просто неудържим. В договора на Феръл има опция (на отбора) за още един сезон и би било изненадващо, ако "Кралете" не я активират.



Алек Бъркс (27 години, стрелящ гард). Бъркс е с отличен за поста си ръст и въпреки че е съвсем прясно попълнение, получава ограничени минути в първите си мачове с екипа на Кингс. Той е с изтичащ договор и през лятото ще е свободен агент, но ако от Сакраменто останат доволни от изявите му и преценят, че имат нужда от неговите услуги, комбо гардът може да остане "крал" и за по-дълго.



Дълбоки резерви



Франк Мейсън (24 години, пойнт гард)

Коста Куфос (29 години, център)

Кейлъб Суониган (21 години, тежко крило/център)

Кори Брюър (32 години, стрелящ гард/леко крило)



Други играчи, чиито права отборът притежава



Трой Уилямс (24 години, леко крило)

Уениен Гейбриъл (21 години, леко крило/тежко крило)



Два месеца преди края на редовния сезон тази година, Сакраменто Кингс разполага с обещаващ млад отбор, борещ се за място в плейофите, докато младите му таланти продължават да се развиват и да прогресират. За първи път от много време "Кралете" имат идентичност, показват модерен, атрактивен баскетбол и са интересни за гледане. Заплахата отборът да се премести от Сакраменто в Сиатъл от сезон 2013/2014 вече изглежда отдавна забравена, клубът разполага с нова супермодерна зала, а продукцията на самото игрище най-сетне е качествена и има всички предпоставки нейното ниво тепърва да се повишава в следващите години. Разбира се, говорим за Сакраменто Кингс, така че не можем да затворим докрай вратата за негативни изненади, но за първи път от повече от десетилетие калифорнийският тим дава на феновете си реална причина за оптимизъм. 