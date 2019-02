Атлетико Мадрид ще тества амбициите на Ювентус

В досегашните срещи Атлетико има един успех, а веднъж са завършиха наравно. Това ще е първи сблъсък помежду им във фазата на елиминациите на Шампионската лига. Днешните съперници не могат да се похвалят с много щастие в турнира, като Ювентус е рекордьор по загубени финали - 7, докато Атлетико три пъти е оставал на крачка от трофея.

