За втори път в историята два 1/8-финала в една вечер завършват 0:0

И двете 1/8-финални срещи от Шампионската лига във вторник вечерта завършиха 0:0. Зрителите на Ливърпул - Байерн и Лион - Барселона така и не видяха голове, макар и в двете срещи да бяха създадени доста положения. Гредата пък веднъж спаси Барселона от попадение. Подобна голова "суша" не е често срещана във фазата на елиминациите на Шампионската лига. Във фазата на 1/8-финалите това се е случвало само веднъж. На 15 март 2016 година така завършиха мачовете Атлетико Мадрид - ПСВ и Манчестър Сити - Динамо Киев.

