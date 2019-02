Шифрин спечели СК в слалома

Микаела Шифрин и Рамон Ценхойзерн спечелиха победите в паралелния слалом, който се проведе в градски условия в Стокхолм. Победата беше с особена стойност за американката Шифрин, тъй като й донесе Световната купа в дисциплината слалом за сезона.

Това е 6-и Малък Кристален глобус за нея в последните седем години. Шифрин спечели на финала днес срещу германката Кристина Гайгер, а на финала отстрани представителката на домакините Анна Свен Ларсон само с 0.01 секунди по-добро време, оказала се и най-трудната победа за нея днес.

From the bottom of my heart, THANK YOU Nancy Armour and USA TODAY. This means so much. https://t.co/eKlGQ3fBC8