Едвин Джеси: Играя за най-големия отбор в България

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ЦСКА
Едвин Джеси бе радостен от реализирания гол във вратата на Ботев (Враца) за успеха на ЦСКА-София с 2:1.
“В началото търсехме своите възможности. Контролирахме мача. През последните 10 минути се дръпнахме назад, което отвори възможности пред противника. Давахме много често топката на противника. Аз съм такъв тип човек, който иска винаги да печели. Играя в най-големия отбор в България. Трябва да гледаме напред и да не задълбаваме. По-добре да спечелиш преди мача с Левски, отколкото да загубиш или да завършиш наравно. Надявам се, че това ще ни даде увереност и ще изглеждаме така срещу Левски. Чувал съм много за Любо Пенев преди да дойда тук. Той е много директен към нас. Каза ми какво иска от мен. Отборът се нуждаеше от това. Футболът е много странен спорт. Не знаех, че Лудогорец не е спечелил днес. Гледам нашия отбор. Ако бяхме спечелили срещу Черно море, щяхме да сме в по-добра позиция”, коментира Джеси.
Първа лига
22 кръг, вторник 19 февруари
ЦСКА-София
2:1краен резулат
Ботев (Враца)
Стадион: Българска армия
Съдия: Станислав Ставров
30
5
4
2
19
15
6
20
7
9
8
33
37
18
23
7
11
71
4
30
14
10
4-1-4-1
4-1-4-1
2 Голове 1
2 Ъглови удари 6
16 Центрирания 17
2 Засади 1
5 Точни удари 4
25 Тъчове 16
9 Неточни удари 3
5 Удари от вратата 13
59 Притежание на топката % 41
2 Жълти картони 2
1 Блокирани удари 0
3 Смени 3
12 Извършени фалове 27
8 халф
10 вратар
x
(48`) Едвин Джеси
1:0
(56`) Али Соу
2:0
2:1
(89`) Емил Стоев
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(Гост) 22
отговор
Тия смешници.,джендъри може би е най точната дума са много боли хора. Този клуб няма нищо общо с сесека Рейтинг: 0 1
(Гост) 21
отговор
Литекс??? Рейтинг: 0 1
(Гост) 20
отговор
ФАКТ ЦСКА Е 31 КРАТЕН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧЪТ Рейтинг: 2 1
(Гост) 19
отговор
аве манго ти да нямаш T' Рейтинг: 1 0
(Гост) 18
отговор
литекс.... никога не е бил най голям отбор в бг...спартак плевен е по голям от него. Рейтинг: 1 1
(Гост) 17
отговор
liteks golqm ti tashak li si pravish be muhaha Рейтинг: 1 0
(Гост) 16
отговор
Много боклук тук въиииии!!! Рейтинг: 3 0
(Гост) 15
отговор
Тъпи говеда от Динамо не клапаите ЦСКА е по жив от всякога Рейтинг: 8 4
(Гост)
Кое е сесека бе прашоляк...сами знаете че сте литекс Рейтинг: 4 2
(Гост)
и европата .. знае . Рейтинг: 2 0
(Гост) 14
отговор
Играеш за Литекс,бе,момче!ЦСКА-София е Литекс Рейтинг: 6 6
(Гост) 13
отговор
зная че всички мърши зломислещи към цска са много плости Рейтинг: 0 2
(Гост) 12
отговор
ЕЙ ТЕЛЕТА НЕГОВОРЕТЕ КОЙ Е ЛИТЕКС И КОЙ ЦСКА ВИЕ ОСВЕН ДА ЛАЕТЕ НЯМА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ НИЕ ПОНЕ СМЕ НА ЧИСТО БЕЗ ДЬЛГОВЕ ПЛАТИХМЕ СИ ЕМЛЕМАТА ВСИЧКО СЕГА И СТАДИОН ЩЕ СИ НАПРАВИМЕ А ВИЕ ОЩЕ ЕДНА КОЗИРКА НА ДЬРЖАВНИЯ СТАДИОН НЕСТЕ СЛОЖИЛИ И СТЕ ЗАТЬНАЛИ В КАЛТА СЬС НАД 32 МИЛИОНА ДЬЛГОВЕ И ЩЕ ЗАТЬНЕТЕ ОЩЕ БОЖКОВ ЩЕ ВИ ПЛАТИ 2 ТА МИЛИОНА ЗА ДА ИГРАЕТЕ В ЕВРОПА ЗА ДА ВИДИ ЧЕ НИЩО НЕСТАВА ОТ ВАС ДА НЕЕ ЛУД ДА ПЛАЩА 32 МИЛИОНА ЧУЖДИ ДЬЛГОВЕ НИЩО ЧЕЕ МИЛИАРДЕР ББ МОРИСОВ МУ Е КАЗАЛ ДА ВИ ЗЕМЕ ВРЕМЕНО КОЛКОТО ДА ПРЕПЕРЕ НЯКОЙ МИЛИОН И ПОСЛЕ ЧАО СИ ОТИВА ТАКА БЯХМЕ НИ НИЕ ТОЯ ОНИЯ И НАКРАЯ СЬС ТОЛКОВА МИЛИОНИ ДО ТУКА НИКОЙ НЕЕ ЛУД ДА ДАВА ГЛЕШНИ МИЛИОНИ НА НЯКОЙ ДЕТО ПРЕДИ НЕГО СИ Е ПРАВИЛ КЕФА КЬДЕ ЛИ НЕ И СА СЕ НАТРУПАЛИ ТАКА ЧЕ НЕГОВОРЕТЕ И ТОЯ СЕЗОН ВИ ДАВАМ И ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА СТЕ ФАЛИТ И ТОГАВА ЩЕ ДОЙДЕ ВАШАТА УЧАСТ ДЕТО НИ СЕ СМЕЕХТЕ НА НАС ПОЖЕЛАВАМ ВИ ГО ДА Е ПО СКОРО ДА ВИДИТЕ КАКВО Е ДА НЯМА КОЙ ДА ВИ ПЛАТИ МИЛИОНИТЕ ДЬЛГОВЕ ОСВЕН ДЬРЖАТАТА ДЕТО СТЕ ДЬРЖАВНО ОТБОРЧЕ МИШКИ ТЕКИВА НЯМАТЕ ЧЕСТ САМО ЩЕ ГЛЕДЬТЕ КАК ЦСКА СЕ ОПРАВЯ А ВИЕ ЗАТЬВАТЕ ПОЖЕЛАВАМ ВИ ГО ОТ СЬРЦЕ ОТРЕПКИ ТЕКИВА ;2.1 ЗА ЦСКА В НЕДЕЛЯТА ; Рейтинг: 7 1
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 11
отговор
Да го духате говеда Рейтинг: 7 3
(Гост) 10
отговор
Е.баси селяните, преместиха се от село в София и станаха най-големия отбор в България?! Смех!!! Рейтинг: 5 6
(Гост) 9
отговор
Да съставени от други 3 ОБОРА МАНГУСТООО Рейтинг: 3 2
(Гост) 8
отговор
zi mangal oste ne znae ce igrae v Litex. Рейтинг: 1 1