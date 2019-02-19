ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 2:1 Ботев (Враца)

последен:
19.02.2019

Левски - ЦСКА-София

следващ:
24.02.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Любослав Пенев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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Едвин Джеси: Играя за най-големия отбор в България

19 февруари 2019 | 19:35 - Обновена
Едвин Джеси: Играя за най-големия отбор в България
Едвин Джеси бе радостен от реализирания гол във вратата на Ботев (Враца) за успеха на ЦСКА-София с 2:1.

“В началото търсехме своите възможности. Контролирахме мача. През последните 10 минути се дръпнахме назад, което отвори възможности пред противника. Давахме много често топката на противника. Аз съм такъв тип човек, който иска винаги да печели. Играя в най-големия отбор в България. Трябва да гледаме напред и да не задълбаваме. По-добре да спечелиш преди мача с Левски, отколкото да загубиш или да завършиш наравно. Надявам се, че това ще ни даде увереност и ще изглеждаме така срещу Левски. Чувал съм много за Любо Пенев преди да дойда тук. Той е много директен към нас. Каза ми какво иска от мен. Отборът се нуждаеше от това. Футболът е много странен спорт. Не знаех, че Лудогорец не е спечелил днес. Гледам нашия отбор. Ако бяхме спечелили срещу Черно море, щяхме да сме в по-добра позиция”, коментира Джеси.
Първа лига
22 кръг, вторник 19 февруари
ЦСКА-София
2:1краен резулат
Ботев (Враца)
Стадион: Българска армия
Съдия: Станислав Ставров
30
5
4
2
19
15
6
20
7
9
8
33
37
18
23
7
11
71
4
30
14
10
Любослав Пенев
Сашо Ангелов
4-1-4-1
4-1-4-1
Титуляри
Витаутас Черниаускас Витаутас Черниаускас30 Красимир Костов33 Красимир Костов
Иван Турицов Иван Турицов19 Едгар Тур4 Едгар Тур
Божидар Чорбаджийски Божидар Чорбаджийски4 Илия Миланов18 Илия Миланов
Николай Бодуров Николай Бодуров5 Венцислав Керчев37 Венцислав Керчев
Ангел Лясков Ангел Лясков14 Андреас Васев11 Андреас Васев
Кристиян Малинов Кристиян Малинов15 Даниел Гаджев6 Даниел Гаджев
Едвин Джеси Едвин Джеси8 Даниел Генов9 Даниел Генов
Рубен Пинто Рубен Пинто6 Симеон Мечев23 Симеон Мечев
Тиаго Родригес Тиаго Родригес20 Георги Вълчев7 Георги Вълчев
Евандро Евандро10 Антон Огнянов8 Антон Огнянов
Али Соу Али Соу22 Емил Стоев71 Емил Стоев
Резерви
Жоржиньо Жоржиньо7 Петър Атанасов10 Петър Атанасов
Мауридес Мауридес9 Валери Домовчийски30 Валери Домовчийски
Стойчо Атанасов Стойчо Атанасов2 Мирослав Будинов14 Мирослав Будинов
89' Емил Стоев  Емил Стоевгол
Али Соуизлиза Али Соу  86'
Мауридесвлиза Мауридес 
78' Даниел Генов  Даниел Геновизлиза
Валери Домовчийски  Валери Домовчийскивлиза
Стойчо Атанасовжълт картон Стойчо Атанасов  77'
Евандроизлиза Евандро 
Жоржиньовлиза Жоржиньо 
Ангел Лясковизлиза Ангел Лясков  75'
Стойчо Атанасоввлиза Стойчо Атанасов 
61' Даниел Гаджев  Даниел Гаджевизлиза
Мирослав Будинов  Мирослав Будиноввлиза
58' Даниел Генов  Даниел Геновжълт картон
Али Соугол Али Соу  56'
Кристиян Малиновжълт картон Кристиян Малинов  54'
53' Антон Огнянов  Антон Огняновизлиза
Петър Атанасов  Петър Атанасоввлиза
Едвин Джесигол Едвин Джеси  48'
44' Даниел Гаджев  Даниел Гаджевжълт картон
2 Голове 1
2 Ъглови удари 6
16 Центрирания 17
2 Засади 1
5 Точни удари 4
25 Тъчове 16
9 Неточни удари 3
5 Удари от вратата 13
59 Притежание на топката % 41
2 Жълти картони 2
1 Блокирани удари 0
3 Смени 3
12 Извършени фалове 27
Първа лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
22
16
5
1
43:13 (30)
53
2 ЦСКА-София ЦСКА-София
22
15
3
4
37:11 (26)
48
3 Левски Левски
21
13
3
5
41:19 (22)
42
4 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
22
12
3
7
33:19 (14)
39
5 Берое Берое
21
10
6
5
29:16 (13)
36
6 Черно море Черно море
22
10
4
8
32:33 (-1)
34
7 Етър Етър
21
10
3
8
25:22 (3)
33
8 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
22
8
3
11
24:34 (-10)
27
9 Славия Славия
22
7
6
9
23:25 (-2)
27
10 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
21
7
5
9
21:22 (-1)
26
11 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
21
6
2
13
15:33 (-18)
20
12 Септември (София) Септември (София)
21
5
2
14
19:39 (-20)
17
13 Дунав Дунав
21
4
3
14
21:40 (-19)
15
14 Верея Верея
21
0
6
15
9:46 (-37)
6
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
player(48`) Едвин Джеси
1:0
 
player(56`) Али Соу
2:0
 
 
2:1
player (89`) Емил Стоев

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Добави коментар ›› Коментари (22)

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Литекс
(Гост) 22
отговор
19 февруари 2019 | 21:51

Тия смешници.,джендъри може би е най точната дума са много боли хора. Този клуб няма нищо общо с сесека Рейтинг: 0 1

1914
(Гост) 21
отговор
19 февруари 2019 | 21:49

Литекс??? Рейтинг: 0 1

bg
(Гост) 20
отговор
19 февруари 2019 | 21:44

ФАКТ ЦСКА Е 31 КРАТЕН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧЪТ Рейтинг: 2 1

purba
(Гост) 19
отговор
19 февруари 2019 | 21:39

аве манго ти да нямаш T' Рейтинг: 1 0

aaa
(Гост) 18
отговор
19 февруари 2019 | 21:38

литекс.... никога не е бил най голям отбор в бг...спартак плевен е по голям от него. Рейтинг: 1 1

gg
(Гост) 17
отговор
19 февруари 2019 | 21:25

liteks golqm ti tashak li si pravish be muhaha Рейтинг: 1 0

Бъркогризач
(Гост) 16
отговор
19 февруари 2019 | 21:00

Много боклук тук въиииии!!! Рейтинг: 3 0

ЦСКА
(Гост) 15
отговор
19 февруари 2019 | 20:27

Тъпи говеда от Динамо не клапаите ЦСКА е по жив от всякога Рейтинг: 8 4

Ти колко си прост
(Гост)
19 февруари 2019 | 20:49

Кое е сесека бе прашоляк...сами знаете че сте литекс Рейтинг: 4 2

p
(Гост)
19 февруари 2019 | 21:39

и европата .. знае . Рейтинг: 2 0

Хахаха
(Гост) 14
отговор
19 февруари 2019 | 20:25

Играеш за Литекс,бе,момче!ЦСКА-София е Литекс Рейтинг: 6 6

знаяяя
(Гост) 13
отговор
19 февруари 2019 | 20:19

зная че всички мърши зломислещи към цска са много плости Рейтинг: 0 2

ЦСКА софия
(Гост) 12
отговор
19 февруари 2019 | 20:18

ЕЙ ТЕЛЕТА НЕГОВОРЕТЕ КОЙ Е ЛИТЕКС И КОЙ ЦСКА ВИЕ ОСВЕН ДА ЛАЕТЕ НЯМА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ НИЕ ПОНЕ СМЕ НА ЧИСТО БЕЗ ДЬЛГОВЕ ПЛАТИХМЕ СИ ЕМЛЕМАТА ВСИЧКО СЕГА И СТАДИОН ЩЕ СИ НАПРАВИМЕ А ВИЕ ОЩЕ ЕДНА КОЗИРКА НА ДЬРЖАВНИЯ СТАДИОН НЕСТЕ СЛОЖИЛИ И СТЕ ЗАТЬНАЛИ В КАЛТА СЬС НАД 32 МИЛИОНА ДЬЛГОВЕ И ЩЕ ЗАТЬНЕТЕ ОЩЕ БОЖКОВ ЩЕ ВИ ПЛАТИ 2 ТА МИЛИОНА ЗА ДА ИГРАЕТЕ В ЕВРОПА ЗА ДА ВИДИ ЧЕ НИЩО НЕСТАВА ОТ ВАС ДА НЕЕ ЛУД ДА ПЛАЩА 32 МИЛИОНА ЧУЖДИ ДЬЛГОВЕ НИЩО ЧЕЕ МИЛИАРДЕР ББ МОРИСОВ МУ Е КАЗАЛ ДА ВИ ЗЕМЕ ВРЕМЕНО КОЛКОТО ДА ПРЕПЕРЕ НЯКОЙ МИЛИОН И ПОСЛЕ ЧАО СИ ОТИВА ТАКА БЯХМЕ НИ НИЕ ТОЯ ОНИЯ И НАКРАЯ СЬС ТОЛКОВА МИЛИОНИ ДО ТУКА НИКОЙ НЕЕ ЛУД ДА ДАВА ГЛЕШНИ МИЛИОНИ НА НЯКОЙ ДЕТО ПРЕДИ НЕГО СИ Е ПРАВИЛ КЕФА КЬДЕ ЛИ НЕ И СА СЕ НАТРУПАЛИ ТАКА ЧЕ НЕГОВОРЕТЕ И ТОЯ СЕЗОН ВИ ДАВАМ И ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА СТЕ ФАЛИТ И ТОГАВА ЩЕ ДОЙДЕ ВАШАТА УЧАСТ ДЕТО НИ СЕ СМЕЕХТЕ НА НАС ПОЖЕЛАВАМ ВИ ГО ДА Е ПО СКОРО ДА ВИДИТЕ КАКВО Е ДА НЯМА КОЙ ДА ВИ ПЛАТИ МИЛИОНИТЕ ДЬЛГОВЕ ОСВЕН ДЬРЖАТАТА ДЕТО СТЕ ДЬРЖАВНО ОТБОРЧЕ МИШКИ ТЕКИВА НЯМАТЕ ЧЕСТ САМО ЩЕ ГЛЕДЬТЕ КАК ЦСКА СЕ ОПРАВЯ А ВИЕ ЗАТЬВАТЕ ПОЖЕЛАВАМ ВИ ГО ОТ СЬРЦЕ ОТРЕПКИ ТЕКИВА ;2.1 ЗА ЦСКА В НЕДЕЛЯТА ; Рейтинг: 7 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Джеси
(Гост) 11
отговор
19 февруари 2019 | 20:17

Да го духате говеда Рейтинг: 7 3

Гражданинът Кейн
(Гост) 10
отговор
19 февруари 2019 | 20:16

Е.баси селяните, преместиха се от село в София и станаха най-големия отбор в България?! Смех!!! Рейтинг: 5 6

ПРИПОЗНАВАЧИ
(Гост) 9
отговор
19 февруари 2019 | 20:16

Да съставени от други 3 ОБОРА МАНГУСТООО Рейтинг: 3 2

Levski
(Гост) 8
отговор
19 февруари 2019 | 20:15

zi mangal oste ne znae ce igrae v Litex. Рейтинг: 1 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  ЦСКА-София подгони Лудогорец, Ставров не даде дузпа на Ботев (Враца) (видео)
                
                
                  ЦСКА-София подгони Лудогорец, Ставров не даде дузпа на Ботев (Враца) (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Марица приключи контролите с изразителна победа над Ботев U19
                
                
                  Марица приключи контролите с изразителна победа над Ботев U19

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 се изложи в последната контрола, падна от аматьори
                
                
                  ЦСКА 1948 се изложи в последната контрола, падна от аматьори

                 
                
              

              

                
                  
                  Вутов: Затруднихме Лудогорец със себераздаване, с рефера се изясних
                
                
                  Вутов: Затруднихме Лудогорец със себераздаване, с рефера се изясних

                 
                
              

              

                
                  
                  Антони Здравков: Нямам обяснение защо изпускаме толкова положения
                
                
                  Антони Здравков: Нямам обяснение защо изпускаме толкова положения

                 
                
              

              

                
                  
                  Киров за героя на Ботев Пд: Направи голяма глупост при приключил мач
                
                
                  Киров за героя на Ботев Пд: Направи голяма глупост при приключил мач

                 
                
              

              

                
                  
                  Вутов разклати сериозно стола на Тони Здравков, Лудогорец разочарова и срещу Ботев (Пд)
                
                
                  Вутов разклати сериозно стола на Тони Здравков, Лудогорец разочарова и срещу Ботев (Пд)

                 
                
              

              

                
                  
                  Павел Колев: Не очаквам изненади на 6-и март, Левски ще има един нов собственик
                
                
                  Павел Колев: Не очаквам изненади на 6-и март, Левски ще има един нов собственик

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Готви ли се обединение между ЦСКА-София и ЦСКА ...
14 ноември 2018

Скандали, разправии, нападки, агресия и тежки обвинения. Това представляваше картинката, която обрисуваше случващото се между ЦСКА-София и ЦСКА 1948 в последните две години. В настоящия момент има наченки на промяна в ...









							
							
						

						
						






Люпко Петрович: За мен е чест, че съм работил в ...
10 февруари 2019

Големият  Люпко Петрович даде обширно интервю за предаването „Код Спорт“ по ТВ+.  Наричат го Майстора. Родом е от хърватския град Осиек, но в Сърбия и  въобще в цяла бивша Югославия е като бог. Специалността ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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