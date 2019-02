Европейски футбол Вижте какво му се случи на този футболист след намесата на ВАР 19 февруари 2019 | 10:33 - Обновена 0 0 0 0 2

Obrazek weekendu wyglda wanie tak. Przywoany przez sdziego Piotra Lasyka po interwencji VAR, William Remy ju wita si z gsk, gdy zobaczy, e jego druga óta kartka jest anulowana. Ale za to zosta ukarany czerwon #LEGCRA pic.twitter.com/5kWm22Xzut — Kuba Jarecki (@JareckiKuba) February 17, 2019 Около четвърт час преди края Вилиям Реми от Около четвърт час преди края Вилиям Реми от Легия (Варшава) бе отстранен от игра по време на мача с Краковия от полската Екстракласа, след като реферът първоначално му бе показал втори жълт картон. Съдията обаче реши да гледа отново ситуацията с помощта на ВАР и в крайна сметка прецени, че 27-годишният френски футболист е настъпил противников играч. There's a hand signal for rescinding a yellow card now. Thank you VAR, we are living in blessed times.pic.twitter.com/nGZYctP4WJ — MUNDIAL (@MundialMag) February 18, 2019 Така Реми трябваше да се завърне на терена, само за да му бъде посочен отново пътя към съблекалнята, но този път с директен червен картон и вероятно французинът ще получи по-сериозно наказание.

William Remy pic.twitter.com/IM4vnAopQj — Mateusz Perzyski (@perzot97) February 17, 2019 Домакините от Легия в крайна сметка загубиха срещата с 0:2 след два гола в края на първото полувреме на Хави Ернандес. Футболист получи втори жълт картон, прибра се в съблекалнята, но бе върнат на терена, за да му бъде показан директен червен картон. Това се случи на мача в Полша след намесата на системата за видеоповторения VAR, чиято употреба започва да предизвиква все по-големи дискусии.

