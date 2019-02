Тенис Новак Джокович и Симон Байлс спечелиха наградата "Лауреус" 19 февруари 2019 | 09:48 - Обновена 0 0 0 0 1



Джокович се завърна на върха на световната ранглиста през миналия сезон, като спечели титлите от Големия шлем на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ.



Белградчанинът заслужи приза за четвърти път, с което изравни рекордьора Юсейн Болт (Ямайка).

#Laureus19: #Tennis world number one #NovakDjokovic and world champion gymnast #SimoneBiles took top honours at the #LaureusWorldSportsAwards on Monday. While #Japan’s world number one women’s tennis player #NaomiOsaka won the breakthrough of the year award. Twitter/@DjokerNole pic.twitter.com/HuJ7GpINhD — Open News (@OpenNewsSA) 19 февруари 2019 г. Джокович изпревари в класацията при мъжете световния шампион във Формула 1 Люис Хамилтън (Великобритания), баскетболиста ЛеБрон Джеймс (САЩ), френския футболист Килиан Мбапе, кенийския маратонец Елиуд Кипчоге и хърватския футболист Лука Модрич.



За спортистка на годината пък беше определена Симон Байс, която през 2018 година спечели четири златни отличия на Световното първенство по спортна гимнастика.



Байлс заслужи приза за втора поредна година.

Laureus World Sportswoman of The Year 2019 @Simone_Biles accepts her award. #Laureus19 pic.twitter.com/2WdZa9QoUz — SportsKing (@alimo_philip) 19 февруари 2019 г. За отбор на годината очаквано беше избран футболният тим на Франция, спечелил световната титла на Мондиал 2018 в Русия.



Спортист с увреждания на годината стана словашката алпийка с нарушено зрение Хенриета Фаркашова, спечелила четири златни медала на Параолимпиадата в Пьончан 2018,



В категорията "Пробив на годината" беше отличена 21-годишната японска тенисистка Наоми Осака, която спечели Откритото първенство на САЩ, а за "Завръщане на годината" наградата получи 43-годишният състезател по голф Тайгър Уудс (САЩ), който през септември спечели турнир от професионалния голф Тур след 5-годишно прекъсване.



Със специални призове за особени постижения и заслуги в спорта бяха отличени алпийката Линдзи Вон (САЩ), 17-годишната олимпийската шампионка по сноуборд Клоуи Ким (САЩ), Елиуд Кипчоге, който постави нов световен рекорд в маратона, китаецът Ся Бою, който стана първият алпинист с ампутирани крака, покорил Еверест, както и френският футболен треньор Арсен Венгер. Boris Pecker!



Boris Becker greets @LaureusSport 's World Comeback Of The Year 2019 winner @lindseyvonn



