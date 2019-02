Бейзбол Синдикатът обвини клубовете от МЛБ в пасивност и скъперничество 19 февруари 2019 | 10:10 0 0 0 0 0



"Очите на играчите няма как да ги подведат, нито пък тези на феновете – написа Кларк в официално изявление на MLPBA. – При положение че играчите пристигат в лагерите и виждат уважавани ветерани и ценени съотборници да гледат отстрани, те с право са гневни на двугодишната атака срещу свободните агенти. Играчите се обричат да се борят за всяко хвърляне във всяко батиране и за всеки ининг от всеки мач. И въпреки това ние работим в среда с нарастващ брой клубове, които сякаш не полагат достатъчно усилия да подобрят съставите си, да се борят за титла или да оправдаят цената на билетите."



Statement from Executive Director Tony Clark: https://t.co/RS6Mvcx7Md pic.twitter.com/1uWDYa9pdI — MLBPA Communications (@MLBPA_News) February 18, 2019

Комисионерът на МЛБ Роб Манфред обаче не е съгласен с тезата на синдиката. 60-годишният юрист категорично отхвърли обвиненията в пасивност на клубовете и посъветва MLBPA да влезе в крачка със съвременната реалност.



"Всеки пазар се променя – заяви Манфред. – Преживяхме много промени и в самата игра. Хората вече мислят за бейзболистите по различен начин. Те анализират играчите по различен начин. Те преговарят по различен начин. Тази мантра, че нашите отбори не се опитват да печелят, просто не кореспондира с фактите. Нашите отбори се опитват. Всеки един от тях иска да побеждава. За страничните наблюдатели може да изглежда малко различно, тъй като играта се промени. Промени се начинът, по който хората мислят за бейзбола и по който ръководителите се опитват да сглобят боеспособен тим. Но това не значи, че те не се опитват."



Rob Manfred Denies Tanking, Says 'Every Single Team Wants to Win' https://t.co/EWJXpaF0iA pic.twitter.com/t8z2jkye6p — Zyite.com (@zyiteblog) February 18, 2019

Съсобственикът и президент на Чикаго Къбс Том Рикетс също взе отношение по темата. Мултимилионерът защити решението на клуба да пести пари тази зима, като даде да се разбере, че това не е скъперничество, а инвестиционна политика.



"Отговорът на въпроса защо не харчим тази зима е много лесен. Просто нямаме повече пари – посочи Рикетс. – Фактите говорят, че през последните пет-шест години ние сме били в Топ 5 по разходи за бейзболни заплати. През последната година сме дори в Топ 2. Ние инвестираме нашите пари обратно на игрището. За съжаление обаче няма как всяка година да си купуваш топиграч от свободните агенти. И част от причините за това очевидно са цените. Дали ще струва $25 млн. или $35 млн. на сезон... Освен това става дума за 10-годишно обвързване. Колкото и да искам всяка година да имам нов страхотен бейзболист, това просто няма как да се случва."



Tom Ricketts, billionaire family chairman of highly-profitable Cubs, says “we don’t have any more (money)” for free agents https://t.co/5Q9orGf9UH pic.twitter.com/ZEqy7ZUCER — The Comeback (@thecomeback) February 18, 2019

