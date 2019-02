ММА "Белатор" готвят мегадерби Емеляненко - Крокоп 19 февруари 2019 | 09:45 0 0 0 0 0 Mirko Cro Cop doesn’t expect Fedor Emelianenko rematch to ever happen (@shaunalshatti) https://t.co/i5NhPeGWsG pic.twitter.com/MCuAc8ixyu — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 17, 2018

"Винаги съм смятал, че преди да завърши своята кариера Фьодор трябва да направи мач в Русия или Япония - допълни Кокър. - Знам, че Мирко Крокоп няма нищо против да направи реванш. Сега е необходимо да преговарям с Емеляненко."

Двете легенди се биха през 2005-а. Тогава хърватинът загуби по точки. Мегадерби между две от легендите на ММА Фьодор Емеляненко и Мирко "Крокоп" Филипович се планира в момента. Това разкри президентът на "Белатор" Скот Кокър. Двамата бойци имат договори с компанията.

