Втора лига Созопол с убедителна победа в последната контрола срещу Ямбол 1915 18 февруари 2019 | 21:54 - Обновена



Така в деветте си контроли възпитаниците на Маргарит Димов записаха шест победи, равенство и две поражения. Созопол спечелиха срещу втородивизионния



Първо полувреме

На 23-и февруари в дербито от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига, ФК Созопол приема у дома ФК Загорец Нова Загора. Двубоят е с начален час 15:00, на стадион "Арена Созопол", като "небесносините" ще търсят задължителен успех срещу стойностния тим на Отборът на Созопол продължава с положителното представяне преди старта от пролетния дял в Югоизточната Трета лига. През уикенда "небесносините" записаха шеста победа в последната си девета контролна среща, надделявайки с 5:0 над лидера в Областната група ФК Ямбол 1915. Това бе и генерална репетиция преди първия пролетен кръг срещу Загорец Нова Загора.Така в деветте си контроли възпитаниците на Маргарит Димов записаха шест победи, равенство и две поражения. Созопол спечелиха срещу втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица) с 3:0 след две попадения на французина Уилфред Гримо и едно на Стефан Стойнов. Последва и пълен обрат с 3:2 срещу Хасково 1957 , водени от Емо Ангелов – Бабангида. Победното попадение вкара едно от новите попълнения – нападателят, който е юноша на Марица Пловдив и последно защитавал цветовете на Хебър Пазарджик – Георги Георгиев в последнта минута на мача. Другите два гола реализираха Яни Николов и Кристиян Иванов. В следващата трета контрола Созопол отстъпи с 5:2 от втородивизионния ОФК Поморие , като двете попадения за "небесносините" реализира футболист номер едно за 2018 на клуба – полузащитникът Антонио Ласков от статични положения. В следващата четвърта проверка Созопол се върна на победния си път, записвайки успех с 2:1 над Розова долина Казанлък, след второто попадение в неофициален мач за Георги Георгиев. Другото бе дело на опитния полузащитник Станимир Баев. В следващата контрола възпитаниците на Маргарит Димов се наложиха и над лидерите в Североизточната Трета лига Суворово с 2:0, след попадения на младите си таланти Кристиян Иванов и Кристиян Козаров. В шестата и Миньор Раднево преклони глава пред "небесносините". Созопол напълно заслужено стигнаха до успеха, след като поведоха набързо с 2:0 още до почивката с попадения на Георги Георгиев и Кристиян Иванов. През втората част бранителят Златко Ненов, който бе привлечен от Черноморец Бургас, направи преднината на морския тим класическа - 3:0. Мачът се доиграваше, а след леко отпускане и грешки в отбрана в последната третина в рамките на две минути Созопол допуснаха два гола, за да бъде оформен и крайният резултат в срещата 3:2. Последва минимално поражение с 1:0 при визитата на ОФК Карнобат . Наставникът на морския тим Маргарит Димов даде почивка на основни футболисти, а други все още се възстановяваха от травми. Созопол не търсеше резултат, а Маргарит Димов ротираше състава, като пусна два различни в двете полувремена. В предпоследната си проверка Созопол направи зрелищно равенство с втородивизионния ОФК Несебър . "Небесносините" пропуснаха дузпа през втората част чрез Антонио Ласков, но напористата игра в предни позиции даде резултат за крайното 3:3, след като преди това Несебър поведе с 3:0. Отново много проблеми около състава на Созопол, а точни за вампирите бяха Антонио Ласков на два пъти и Диян Лефтеров след втора отсъдена дузпа.В последната си контрола Созопол разгроми с 5:0 ФК Ямбол 1915. Спарингът се проведе на стадион "Арена Созопол", а домакините напълно заслужено стигнаха до успеха, след като бяха пълни господари през цялата среща. Наставникът на домакините Маргарит Димов не можеше да разчита на едно от новите попълнения Трайо Грозев , който все още лекуваше контузия, но се очаква да е на линия за първия пролетен кръг от първернството срещу Загорец идната събота. Всички останали взеха участие в мача, като дори неофициален дебют с екипа на Созопол записа младият защитник роден през 2002 година Петър Янакиев, който ще подсили юношите старша възраст на "небесносините", водени от Кольо Колев. Бранителят, който игра в последните 20 минути има опит, след като е преминал през силните школи на Лудогорец Разград, Литекс Ловеч и на Септември София. На 06-и март Созопол гостува на бургаския Черноморец в среща от първия пролетен кръг.В 15-та минута Созопол откри резултата срещу ФК Ямбол 1915. Любимецът на "небесносините" привърженици Станимир Баев даде аванс в резултата след точно изпълнен 11 метров наказателен удар за нарушение срещу Димитър Коларов. От бялата точка Станимир Баев бе безпощаден и с хладнокръвно изпълнение в долния ляв ъгъл изведе Созопол напред в резултата. До края на първата част домакините продължиха да пропускат, а след почивката Живко Димов стреля от свободен удар, същото стори Кристиян Козаров, но и двамата не намериха целта. Французинът Уилфред Гримо, който пропусна последните контроли заради контузия нацели една грда, но след това се реваншира, реализирайки две попадения. В 49-та минута "небесносините" удвоиха своя аванс. След центриране от корнер на Станимир Баев, французинът Уилфред Гримо засече в малкото наказателно поле и от движение прати топката в мрежата, правейки резултата 2:0. В 56-та минута домакините вече имаха класическа преднина 3:0. След добра атака, Антонио Ласков изведе в коридор по левия фланг Кристиян Иванов, а младият нападател на "небесносините" преодоля двама бранители на гостите, които се опитаха да му отнемат кълбото и с удар по земя под плонжа на вратаря се разписа за 3:0. В 69-та минута французинът Уилфред Гримо отбеляза второто си попадение в срещата, правейки резултата 4:0. След отлична, спокойна атака с много разигравания от половината на домакините, Антонио Ласков с пас в дълбочина изведе Гримо, топката се топна, а бенинския нападател с фантастичен мощен изстрел в наказателното поле матира стража на гостите. В 70-та минута Созопол оформи и крайния резултат 5:0 срещу ФК Ямбол 1915, след спокойна атака. Отново в автор на попадението се превърна Кристиян Иванов, отбелязавайки втория си гол в срещата. Младият нападател на "небесносините" получи пас в коридор по десния фланг от капитана Петър Кюмюрджиев, а за Иванов, който се отскубна от бранителите на гостите не бе проблем да прати кълбото в долния ляв ъгъл за крайното 5:0.ФК Созопол: 24.Свилен Нотев /1.Роман Васенев/, 11.Петър Кюмюрджиев (c), 16.Диян Лефтеров, 27.Мурад Ибрахим, 10.Мартин Газиев, 6.Стефан Стойнов, 15.Яни Николов, 21.Станимир Баев, 23.Антонио Ласков, 17.Димитър Коларов, 22.Георги ГеоргиевФК Созопол: 1.Роман Васенев /12.Петър Александров/, 11.Петър Кюмюрджиев (c) /2.Петър Янакиев/, 4.Иван Макриев, 10.Мартин Газиев /5.Златко Ненов/, 14.Ангел Каракашев, 6.Стефан Стойнов, 21.Станимир Баев /8.Кристиян Козаров/, 23.Антонио Ласков /18. Иван Ангелов /, 26.Живко Димов, 7.Кристиян Иванов, 20.Уилфред ГримоНа 23-и февруари в дербито от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига, ФК Созопол приема у дома ФК Загорец Нова Загора. Двубоят е с начален час 15:00, на стадион "Арена Созопол", като "небесносините" ще търсят задължителен успех срещу стойностния тим на Мирослав Миндев

