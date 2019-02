Италия Паратичи проговори за Дибала, Алегри и Мауро Икарди 18 февруари 2019 | 15:51 - Обновена 0 0 0 0 3

Paratici "Icardi? The plan was not an action to disturb & lately there's been no contact. We wanted to check the possibility of Icardi changing teams & if he would've liked to join Juve. The future? For now Icardi is at Inter. These questions can be answered, or not, in June." pic.twitter.com/6l2adxawb7 — Tarek Khatib (@ADP1113) 18 февруари 2019 г.

“Икарди? Не искахме да притесняваме

Paratici "Allegri? The project is more important than any victory or defeat, and that has been demonstrated in the past 9 years. And Max is part of this project. I am convinced that he is going to stay with us, beyond any result in the Champions League." pic.twitter.com/8suzWFEQHV — Tarek Khatib (@ADP1113) 18 февруари 2019 г.

“Дибала играе почти винаги. На 25 години Пауло показа много в Ювентус. Трябва да продължи да се развива, за да се превърне в емблема на отбора. Сигурен съм, че ще го направи, защото има необходимите качества. Масимилиано Алегри е част от нашия проект. Каквото и да направи в Шампионска лига, той ще остане в клуба и ще продължи да работи за развитието на Ювентус”, допълни още изпълнителният директор. Изпълнителният директор на Ювентус Фабио Паратичи коментира последните новини около клуба в интервю за Rai Radio 1. Главният човек в Юве призна, че е имало контакт между него и Уанда Нара за евентуален трансфер на Мауро Икарди , като разговорът се е състоял през изминалото лято. Паратичи за пореден път разби на пух и прах слуховете, че Пауло Дибала ще напусне Ювентус, като обяви аржентинеца за “бъдещето на отбора”.“Икарди? Не искахме да притесняваме Интер . През лятото имаше разговор, за да разберем какво е желанието на нападателя и дали иска да играе в Ювентус, но нищо повече. Искам да подчертая, че през последните месеци не сме се разговаряли с г-жа Нара. Икарди е футболист на Интер. Въпроси за бъдещето трябва да бъдат задавани в края на юни”, започна Паратичи.“Дибала играе почти винаги. На 25 години Пауло показа много в Ювентус. Трябва да продължи да се развива, за да се превърне в емблема на отбора. Сигурен съм, че ще го направи, защото има необходимите качества. Масимилиано Алегри е част от нашия проект. Каквото и да направи в Шампионска лига, той ще остане в клуба и ще продължи да работи за развитието на Ювентус”, допълни още изпълнителният директор.

