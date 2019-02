Моторни спортове Дени Хамлин триумфира на Дайтона 500, 21 коли се нанизаха на пистата (видео) 18 февруари 2019 | 12:41 - Обновена 0 0 0 0 0 time #Daytona500 Champ. Did it for JD.

#DoItForJD #FedEx11 pic.twitter.com/RmUeyqH8lw — Denny Hamlin (@dennyhamlin) February 18, 2019 Дени Хамлин с Toyota победи Кайл Буш и триумфира в състезанието Дайтона 500 – част от НАСКАР шампионата. Това е вторият му успех след този през 2016-а и така Хамлин се превърна в първия състезател в последните десет години, който печели два пъти. В същото време това бе първата му победа от 43 състезания насам – от септември 2017 г. Надпреварата бе засенчена от три инцидента с много коли, като най-запомнящият се стана на 190-ата обиколка с включени 21 автомобила. Пострадали няма. An incredible look at that massive wreck. pic.twitter.com/JAleUEIwrd — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 17, 2019 Заради инцидентите едва 13 от 40-те автомобила финишираха в рамките на обиколка от победителя. Единствено Хамлин, Кайл Буш, който завърши втори, и Рос Чейстейн, завършил десети, не участваха в нито един инцидент.

