J. Cole обра точките в Мача на звездите (видео)

Джърмейн Ламар Коул, както е цялото му име, никога не е крил любовта си към баскетбола, а в годините си на студент в популярния университет Saint John’s в Ню Йорк дори за кратко е част от отбора, макар да няма спортна стипендия. Коул бе облечен в ретро яке на Шарлът Хорнетс, в чиято зала се проведе тазгодишния двубой, а освен собствените си парчета, изпя и куплета си от песента A Lot на 21 Savage.

J. Cole trying to dunk after Dennis Smith Jr!!



(Via @NBAonTNT) pic.twitter.com/hr0yWZMSVG — Ballislife.com (@Ballislife) February 17, 2019

Коул е роден в американска военна база в Германия, но в последствие израства и живее именно в Северна Каролина и по-конкретно във Файетвил. По традиция J. Cole нямаше друг гост за изпълненията си.



Рап звездата J. Cole направи невероятно шоу по време на почивката на снощния Мач на звездите на НБА в Шарлът. 34-годишният американец, който в кариерата си има седем номинации за Grammy, взе участие и в съботната вечер от Звездния уикенд, когато асистира за една от забивките на Денис Смит-младши, но кулминацията от участието му дойде на полувремето на звездния двубой, когато изпълни хитовете си MIDDLE CHILD, ATM, No Role Modelz и Love Yourz.

