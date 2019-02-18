ЦСКА-София Cska-Sofia

Черно море 2:0 ЦСКА-София

последен:
16.02.2019

ЦСКА-София - Ботев (Враца)

следващ:
19.02.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Любослав Пенев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

›› Анкета

Кой ще стане голмайстор на Първа лига?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Гръмна слух за нова любовна авантюра на Григор Димитров

Григор Димитров се е събрал със старата си любовна тръпка Ализе Лим. Такива слухове се разпространяват сред феновете на тенисиста по света. Вижте тази публикация в ...

Виж още
Първа лига

Обявиха реферите за 22-ия кръг на Първа лига

18 февруари 2019 | 11:43
Обявиха реферите за 22-ия кръг на Първа лига
Съдийската комисия към БФС обяви реферските назначения за 22-ия кръг на Първа лига, който ще се играе във вторник, сряда и четвъртък. Ето какво са те:

19 Фев 2019 г. Вторник 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов            
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
19 Фев 2019 г. Вторник 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мартин Иванов Димитров
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов                
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
19 Фев 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Станислав Тошев Ставров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
20 Фев 2019 г. Сряда 12:15 ч.
ОФК Дунав 2010 - ФК Верея
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Тони Бонев Пандарски    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
20 Фев 2019 г. Сряда 14:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков        
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
20 Фев 2019 г. Сряда 17:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Левски
ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                
СН:    Кирил Манолов Лозанов     
 
21 Фев 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.
ПФК Берое - ФК Етър
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Мартин Веселинов Маргаритов
4-ТИ:    Николай Йорданов Колев                
СН:    Евгени Георгиев Георгиев   

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 725

Добави коментар ›› Коментари (1)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Чинков
(Гост) 1
отговор
18 февруари 2019 | 13:44

Благодаря ти, Бат Венци, пак съм в нарядите.... Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Първа лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Витоша с изненада за всички, които гледат на живо двубоя с Левски
                
                
                  Витоша с изненада за всички, които гледат на живо двубоя с Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете събраха 1109 лв. за 4-годишния Дариан, Дунав почете Трифон Иванов
                
                
                  Феновете събраха 1109 лв. за 4-годишния Дариан, Дунав почете Трифон Иванов

                 
                
              

              

                
                  
                  Витоша - Левски на Националния стадион, феновете влизат срещу 10 лева
                
                
                  Витоша - Левски на Националния стадион, феновете влизат срещу 10 лева

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски разочарова 10 000 на "Герена" (видео+галерия)
                
                
                  Левски разочарова 10 000 на "Герена" (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Бербатов с "дегизировка" на мача на Берое (видео + галерия)
                
                
                  Бербатов с "дегизировка" на мача на Берое (видео + галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Томаш: Не успяхме да наложим своя стил
                
                
                  Томаш: Не успяхме да наложим своя стил

                 
                
              

              

                
                  
                  Героят за Септември: Усещането е страхотно
                
                
                  Героят за Септември: Усещането е страхотно

                 
                
              

              

                
                  
                  Мариян Христов: Целият отбор игра като отбор, което е най-важно за футболен отбор
                
                
                  Мариян Христов: Целият отбор игра като отбор, което е най-важно за футболен отбор

                 
                
              

              

                
                  
                  Септември изненада Берое и завърза интригата за Топ 6 (видео)
                
                
                  Септември изненада Берое и завърза интригата за Топ 6 (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море без трима срещу Славия, синът на Вили Вуцов в групата
                
                
                  Черно море без трима срещу Славия, синът на Вили Вуцов в групата

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Лудогорец
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Сензационен обрат! Лудогорец изпревари Левски за Манолев
                
                
                  Сензационен обрат! Лудогорец изпревари Левски за Манолев

                 
                
              

              

                
                  
                  Важна информация за феновете преди Лудогорец - Ботев (Пд)
                
                
                  Важна информация за феновете преди Лудогорец - Ботев (Пд)

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец U19 и U16 спечелиха контролите си с ОФК Белград
                
                
                  Лудогорец U19 и U16 спечелиха контролите си с ОФК Белград

                 
                
              

              

                
                  
                  Нов шанс за Ренан в Лудогорец
                
                
                  Нов шанс за Ренан в Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Мисиджан искал да си ходи само след месец в Разград
                
                
                  Мисиджан искал да си ходи само след месец в Разград

                 
                
              

              

                
                  
                  Тони Здравков: Сами сме си виновни, че не вкарахме (видео)
                
                
                  Тони Здравков: Сами сме си виновни, че не вкарахме (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Грандиозен провал на безобразен Лудогорец в Стара Загора (видео+галерия)
                
                
                  Грандиозен провал на безобразен Лудогорец в Стара Загора (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Статистиката сочи: Лудогорец не е само регионален избор
                
                
                  Статистиката сочи: Лудогорец не е само регионален избор

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец прати втори футболист в Казахстан
                
                
                  Лудогорец прати втори футболист в Казахстан

                 
                
              

              

                
                  
                  Първа лига се завръща с неравна битка в Стара Загора
                
                
                  Първа лига се завръща с неравна битка в Стара Загора

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Любослав Пенев в пълния му блясък и големите ...
23 януари 2018

Настоящият президент на БФС Борислав Михайлов се ползва с подкрепата на голяма част от футболните клубове в България. Поне така излиза до този момент, тъй като 21 клуба са обявили, че твърдо ще застанат зад бившия ...









							
							
						

						
						






Лазаров: Не е изненада, че надградихме! Вярвам, ...
12 февруари 2019

Вече трети сезон Ивайло Лазаров е в редиците на Витоша (Бистрица). Юношата на Добруджа се присъедини към „тигрите” през лятото на 2016 година, като бързо се утвърди в титулярния състав под ръководството на ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •