Моуриньо: Лига 1 ме привлича, но още не е дошъл моментът да говоря с клубове

"Мога да си се представя в Лига 1. Аз съм човек, който е работил в четири различни страни. Обичам да се запознавам с различни култури. Да работя в ново първенство ще бъде фантастичен опит. В момента съм спокоен, опитвам се да водя по-добър живот със семейството и приятелите си. Работя спокойно върху възможността да се върна във футбола. Мисля, че два-три месеца - януари, февруари и март, без работа е ОК, но след това става трудно. Надявам се, че ще имам възможността да се завърна по-силен. Имам свой проект - да се развивам, да ставам по-добър, да мисля всеки ден за професията си, която е и моя страст. Сега не е време да говоря с клубове", сподели Специалния.



José Mourinho is present for this afternoon's Ligue 1 match between Lille & Montpellier. (IF) pic.twitter.com/RBfP8Azxmc — Get French Football News (@GFFN) February 17, 2019 Жозе Моуриньо призна, че френската Лига 1 го привлича и за него би представлявало фантастична възможност да започне работа в пета различна страна. Португалецът, който бе уволнен от Манчестър Юнайтед през декември, бе поканен от спортния директор на Лил Луис Кампос да наблюдава на живо вчерашния двубой между "кучетата" и Монпелие , който завърши при резултат 0:0.

Запитан дали е гледал мача между бившия му отбор Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен , в който неговия наследник Оле Гунар Солскяер допусна първа загуба като временен наставник на "червените дяволи", Моуриньо отговори: "Не, не съм гледал този мач. Предпочитам да наблюдаваме други клубове и лиги. В Англия познавам всички играчи и клубове, наясно съм с футболната философия там."

