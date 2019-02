15-а ранкинг титла за Нийл Робъртсън

Нийл Робъртсън спечели 15-ата ранкинг титла в кариерата си, след като пребори Стюърт Бингам с 9:7 във финала на Откритото първенство на Уелс по снукър. Трофеят е перфектен завършек на една много успешна седмица за Гръмотевицата от Австралия, който в Кардиф по-рано реализира и 4-ия си максимален брейк.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ МАКСИМАЛНИ БРЕЙКОВЕВ ИСТОРИЯТА НА СНУКЪРА!

Левичаря от Мелбърн бе спечелил с 6:0 на China Open 2018 и 5:0 на Германския Мастърс срещу този съперник предишните си два мача, но финалът в Уелс се оказа доста по-равностоен, независимо че Бингам не остана доволен от представянето си.

"I've had a wonderful time"@nr147 heads home from Cardiff with a 147, a ranking title and £78,500!



Worth the trip down the M4 #WelshOpen pic.twitter.com/H7rh2xTMF4