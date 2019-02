Люке нокаутира Барбарина след безмилостна война

Висенте Люке (Браз) нокаутира коравия Брайън Барбарина (САЩ) след безмилостна 3-рундова война на галавечерта на UFC във Финикс, Аризона. Срещата беше спряна броени секунди преди края на двубоя. Барбарина отнесе две брутални колена, след които беше съборен на земята. Южноамериканецът добави още няколко удара, с които изби гумата от устата на своя съперник.

Феновете във Финикс бяха на крака през целия мач. Те не спряха да аплодират бойците. Същото направи и шефът на UFC Дейна Уайт.

WHAT A FIGHT!



WHAT AN ENDING!



Welcome to @ESPN, folks! @VicenteLuqueMMA #UFCPhoenix pic.twitter.com/ujpYsxAbGd