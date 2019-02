Крон Грейси с феноменален дебют в UFC

Един от най-младите членове на прочутата фамилия Грейси – Крон, направи впечатляващ дебют в UFC. Той се справи с опитния Алекс Касерес още в първия рунд. Крон успя да пренесе мача на земята, където неговото жиужицу блесна. Внукът на Хелио Грейси направи своята любима хватка риър нейкед чоук и накара Касерес да се предаде.

“One more for the Gracie family.” #UFCPhoenix pic.twitter.com/XC4FTUP0zC