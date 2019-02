Шок: Нгану отказа Кейн Веласкес за 26 секунди (видео + снимки)

Завръщането на легендарния ММА шампион Кейн Веласкес (САЩ) приключии по шокиращ начин. Той беше отказан само за 26 секунди от камерунското чудовище в тежка категория Франсис Нгану – Хищника.

