Отборът на ЛеБрон спечели “Мача на звездите” в НБА след обрат (видео + галерия)

Както е известно, тази година един срещу друг в “Мача на звездите” застанаха отборите, селектирани от Леброн Джеймс и Янис Адетокумбо. Двамата си организираха своеобразен драфт, в който имаха шанс да определят своите съотборници. ЛеБрон си избра Кевин Дюрант, Кайри Ървинг, Кауай Ленард, Джеймс Хардън, Антъни Дейвис, Клей Томпсън, Бен Симънс, Деймиън Лилард, ЛаМаркъс Олдридж, Карл-Антъни Таунс, Брадли Бийл и Дуейн Уейд. Отборът на ЛеБрон Джеймс спечели тазгодишното издание на “Мача на звездите” в НБА. Съставът, селектиран от звездата на ЛА Лейкърс, се наложи над този, избран от Янис Адетокумбо със 178:164 (37:53, 45:42, 50:36, 46:33). Както се и очакваше, двата тима направиха страхотно зрелище за зрителите в зала “Спектрум Сентър” в Шарлът, Северна Каролина. Отборът на ЛеБрон обаче стигна до успеха след обрат през втората част.Както е известно, тази година един срещу друг в “Мача на звездите” застанаха отборите, селектирани от Леброн Джеймс и Янис Адетокумбо. Двамата си организираха своеобразен драфт, в който имаха шанс да определят своите съотборници. ЛеБрон си избра Кевин Дюрант, Кайри Ървинг, Кауай Ленард, Джеймс Хардън, Антъни Дейвис, Клей Томпсън, Бен Симънс, Деймиън Лилард, ЛаМаркъс Олдридж, Карл-Антъни Таунс, Брадли Бийл и Дуейн Уейд. @@@



В състава на Янис Адетокумбо пък попаднаха Стеф Къри, Джоел Ембийд, Пол Джордж, Кемба Уокър, Крис Мидълтън, Никола Йокич, Блейк Грифин, Ръсел Уестбрук, Д'Анджело Ръсел, Никола Вучевич, Кайл Лаури и Дирк Новицки.



Мачът започна с доминация на отбор “Адетокумбо”, който поведе още от самото начало и на практика само увеличаваше преднината си, като на полувремето водеше с 95:82.

В този момент по нищо не личеше, че се готви обрат през втората част. ЛеБрон и компания обаче се развихриха в третата и четвътата четвърт и буквално пометоха своя съперник, за да докарат нещата до крайното 178:164.



Янис Адетокумбо бе лидерът на своя тим, като наниза 38 точки и така стана и най-резултатният играч в мача. С по 20 точки за неговия тим допринесоха Пол Джордж и Крис Мидълтън, а още по 17 вкараха Стеф Къри и Ръсел Уестбрук.

В същото време най-резултатен за тим “ЛеБрон” бе Кевин Дюрант с 31 точки, Клей Томпсън се отчете с 20, а Джеймс и Кауай Ленърд добавиха още по 19.

Наградата на "Най-полезен играч" пък отиде при Кевин Дюрант, който освен със своите 31 точки, помогна на отбора си и със 7 борби и 2 асистенции. ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА

