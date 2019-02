Бокс Рожденикът Петър Белберов победи финалиста от СП и стигна 1/2-финалите в "Странджа" 17 февруари 2019 | 21:44 0 0 0 0 1



Във втората сесия (от 16:30 часа) на 18 февруари Белберов ще продължи похода си към четвърти пореден триумф на "Странджа" с полуфинален сблъсък срещу Лука Пратлячич (Хърватия), който без да излиза на ринга днес стигна до тази фаза, защото насроченият му противник Луис Алварадо (САЩ) получи лекарска забрана, заради аркада.



Двамата внимаваха в началните секунди и отмерваха дистанция с водещите си прави удари (казахстанецът бе с обратен гард), но не след дълго първите крошета заваляха, като публиката се вълнуваше бурно при всяко попадение на Белберов. Направи впечателение, че и двамата оптиваха да разнообразяват с десен прав в тялото, а в последните секунди на рунда ляво кроше на Петър попадна в главата на противника и агитката му реагира с шумни овации.



Тактическото надлъгване преобладаваше във втората част, като Белберов пласира хубав ляв прав в главата на противника си, а малко по-късно и дясна ръкавица в тялото му. В последните секунди на частта обаче и казахстанецът се отчете с две точни леви крошета. Петър стъпваше напред в третия рунд, докато опонентът му чакаше да контрира с леви крошета и имаше успех с едно от тях в самото начало. Белберов обаче не му остана длъжен със своята дясна ръка, като записа няколко попадения с нея и наелектризира допълнително публиката. В последната 1 минута двамата размениха комбинации, като веждата на Кункабаев бе разкървавена. Петър търсеше завършване на двубоя в заключителните секунди с дясно кроше, но и без него съдиите отчетоха превъзходството му в срещата.



Съперникът на Петър от Зизилорда, Казахстан, може да се похвали освен със сребро от Световното първенство в Хамбург 2017 и със сребро от Азиатското първенство същата година. Той има и 3 победи и 1 загуба в полупрофесионалните серии на АИБА - World Series of Boxing през 2015-а и 2016-а.



Вчера пред екзалтирана своя агитка Белберов откри кампанията си в "Странджа" с победа с 4-1 съдийски гласа срещу украинеца Виктор Вихрист.



Петър Белберов започва да тренира бокс любителски на 14-годишна възраст, а чак на 20 се пуска в състезания. Миналата година той не само спечели купа "Странджа", но постигна победа във финала на свръхтежка категория срещу арменеца Гюрген Ховнанисян (4-1 съдийски гласа) с разкъсани мускулни влакна на десния си бицепс. Това бе третият му пореден триумф в дивизията на "Странджа" и първа купа, въпреки че получава контузията още преди полуфиналния си двубой. През 2015-а печели бронз на Европейското първенство в Самоков, а през 2017 година дебютира с победа в полупрофесионалните серии на АИБА - World Series of Boxing.



Юбилейното 70-о издание на най-стария международен турнир "Странджа" се провежда между 14 и 19 февруари в столичната зала "София". Над 190-има боксьори и 100 боксьорки от 39 държави на пет континента се включиха в престижната надпревара, като България е представена от 19-има мъже и 12 жени.



