Бензема: Няма да полудея, чакайки повиквателна за националния тим

“Няма да полудея, чакайки повиквателна за националния отбор. Така или иначе, сега тимът на Франция е друго нещо: световни шампиони са, има ново поколение, млади играчи, много са добри. Желая им само най-доброто”, заяви 31-годишният Бензема пред Telefoot. Benzema has not played for France since 2015, due to his alleged involvement in an attempt to blackmail ex-Lyon footballer Mathieu Valbuena over a sex-tape...https://t.co/wxj8XYrhfz — AS English (@English_AS) February 17, 2019 Изглежда, че нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема се е примирил, че повече няма да облече фланелката на френския национален отбор. Въпреки че има 81 срещи и 27 гола за своята страна, той не е играл за “петлите” от октомври 2015 г., след като беше разпитван за съучастие в изнудване срещу тогавашния му съотборник в селекцията Матийо Валбуена. Оттогава насам Франция игра финал на Евро 2016 и стана световен шампион на Мондиал 2018.“Няма да полудея, чакайки повиквателна за националния отбор. Така или иначе, сега тимът на Франция е друго нещо: световни шампиони са, има ново поколение, млади играчи, много са добри. Желая им само най-доброто”, заяви 31-годишният Бензема пред Telefoot.

