Франция Бащата на Неймар: Настоящето и бъдещето му са в Париж 17 февруари 2019 | 18:38 0 0 0 0 2



“В момента Неймар е контузен. Тежко е и това притеснява тези, които обичат футбола и които искат да го гледат как играе. Ще отсъства поне 10 седмици. Завръщане срещу Манчестър Юнайтед е невъзможно. Като се изключи контузията, той е много щастлив в Париж. Има само двама човека, които могат да говорят за Неймар: той и аз. Някой да е чул от нас нещо за завръщане в Барселона? Невъзможно е играч като него да не бъде свързван със слухове. Нямало е обаждане от Барселона, това не е вярно. Настоящето му е в Париж и бъдещето му е в Париж. Трудно е да се говори за бъдещето, защото във футбола, то може да се промени във всеки един момент”, заяви Неймар старши пред Telefoot. Neymar Senior: "The present is in Paris and the future is in Paris"https://t.co/jU96O4Zf1d pic.twitter.com/1hu6jPCAGo — AS English (@English_AS) February 17, 2019 Бащата на суперзвездата на Пари Сен Жермен Неймар коментира контузията на сина си, както и слуховете, които го свързват със завръщане в бившия му клуб Барселона.“В момента Неймар е контузен. Тежко е и това притеснява тези, които обичат футбола и които искат да го гледат как играе. Ще отсъства поне 10 седмици. Завръщане срещу Манчестър Юнайтед е невъзможно. Като се изключи контузията, той е много щастлив в Париж. Има само двама човека, които могат да говорят за Неймар: той и аз. Някой да е чул от нас нещо за завръщане в Барселона? Невъзможно е играч като него да не бъде свързван със слухове. Нямало е обаждане от Барселона, това не е вярно. Настоящето му е в Париж и бъдещето му е в Париж. Трудно е да се говори за бъдещето, защото във футбола, то може да се промени във всеки един момент”, заяви Неймар старши пред Telefoot.

Още по темата

0 0 0 0 2 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 688 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1