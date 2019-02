Волейбол Берлин приема два финала от Шампионската лига 17 февруари 2019 | 14:18 0 0 0 0 0 Финалите на Шампионската лига и при мъжете, и при жените ще се проведат в Берлин. За първи път в историята и двете срещи, определящи носителите на титлата, ще се проведат на едно и също място. Домакин на волейболните спектакли ще бъде "Макс Шмелинг Хале" в немската столица. От този сезон в сила е нов формат на турнира. На четвъртфинали отиват най-добрите отбори от груповата фаза (5 на брой и при двата пола) и трите най-добри втори. Ще се състоят по два мача - домакинство и гостуване, същото важи и за полуфиналите. Победителят ще бъде определен след само един двубой. What a day! Are you ready for the #CLVolley Super Finals in Berlin? Don't forget the date: May 18 at the Max-Schmeling-Halle! pic.twitter.com/l01Ab6aEZV — CEVolleyball (@CEVolleyball) February 14, 2019 От този сезон в сила е нов формат на турнира. На четвъртфинали отиват най-добрите отбори от груповата фаза (5 на брой и при двата пола) и трите най-добри втори. Ще се състоят по два мача - домакинство и гостуване, същото важи и за полуфиналите. Победителят ще бъде определен след само един двубой. Според началните информации финалът в женската надпревара трябваше да се играе на 18 май (събота), а в неделя (19 май) - да се проведе финалът при мъжете. От ръководството на ЦЕВ обаче взеха решение двата финала да са на една дата - 18 май. We go live in 3 minuteshttps://t.co/wmHXBqWhgZ pic.twitter.com/lTyUvuhLkV — CEVolleyball (@CEVolleyball) February 14, 2019 „Не можехме да поискаме по-подходящо място за домакинство на финали. Берлин е оживен град, столица на водеща икономика в Европа, популярна туристическа дестинация. През последните няколко години е домакин на много големи международни спортни състезания. Сигурни сме, че събитието ще бъде незабравимо в този волейболен храм", заяви пред медиите президентът на ЦЕВ Александър Боричич. „Не можехме да поискаме по-подходящо място за домакинство на финали. Берлин е оживен град, столица на водеща икономика в Европа, популярна туристическа дестинация. През последните няколко години е домакин на много големи международни спортни състезания. Сигурни сме, че събитието ще бъде незабравимо в този волейболен храм", заяви пред медиите президентът на ЦЕВ Александър Боричич. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 356

