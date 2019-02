Англия Погба с вдъхновяващи думи за "културата на Манчестър Юнайтед" 17 февруари 2019 | 13:40 0 0 0 0 0 Полузащитник Манчестър Юнайтед Пол Погба заяви, че се опитва да сподели опита си с младите играчи от академията на "червените дяволи", защото това е културата на клуба, съобщава "The Sun". "Опитвам се да споделя опита си с по-младите, защото това е културата в този клуб. Аз имах възможност да играя на финал на Световно първенство, на финала в Шампионската лига и във финал в Лига Европа. Искам да предам това на младите момчета. Генерацията на Бекъм, Скоулс, Бът, Гари Невил - това е нещо вдъхновяващо на Манчестър Юнайтед. Paul Pogba hoping to inspire new Man Utd kids to become new Class of 92 https://t.co/igDPussBT3 pic.twitter.com/i5sB3mIV3q — The Sun Football (@TheSunFootball) February 17, 2019 Когато идваш от академията, искаш да играеш в първия отбор и да правиш страхотни неща. Сега имаме Маркъс Рашфорд, който е все още много млад, но талантлив играч от най-високо ниво. Аз и Джеси Лингард също сме продукт на академията и играем заедно от доста години. В този клуб няма възраст. Ако един млад футболист е готов да играе, той ще има възможност да се докаже. Това е Манчестър Юнайтед. В този клуб ще имате шанс. Младите играчи могат да дойдат и да се докажат, да се забавляват и след това да станат топ играчи в първия отбор", заяви Пол Погба. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1170 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1