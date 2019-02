Калгари и Питсбърг с изключително драматичен сблъсък

Калгари стигна до драматичен успех като гост с 5:4 над Питсбърг. Андрю Мангиапан, Майкъл Фролик, Остин Чарник, Травис Хамони и Сам Бенет се разписаха, а Дерек Райън добави три асистенции за Фламес. Майк Смит спря 34 от 38-те изстрела на Питсбърг.

Miss any of the action earlier today? Our highlight pack will get you caught up!#CGYvsPIT | #Flames pic.twitter.com/4qljVsiTBA