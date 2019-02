НБА Хамиду Диало е новият шампион по забивки в НБА 17 февруари 2019 | 11:32 - Обновена 0 0 0 0 2 Новобранецът Хамиду Диало от Оклахома Сити Тъндър спечели конкурса по забивки, който е част от "Звездния уикенд" в Националната баскетболна асоциация. Във финалния кръг Диало се справи с гарда на Ню Йорк Никс Денис Смит-младши, като в заключителния си опит Диало повика рапъра Куаво, който трябваше да държи топката над главата си. Тогава Диало го прескочи и с "мелница" с две ръце заби топката в коша, за което получи 45 точки от журито при необходими му 43 точки. "SUPERMAN IS IN THE BUILDING!" @hamidoudiallo WITH THE ELBOW DUNK OVER SHAQ. #ATTSlamDunk pic.twitter.com/w7VB0Nw2UR — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2019 В друг от опитите си гардът на Оклахома направи кавър на легендарната забивка на Винс Картър с вкарване на забиващата ръка до лакътя в коша. При този опит младият баскетболист повика и 216-сантиметровия гигант Шакил О'Нийл, който бе прескочен с лекота. За нея Диало получи максимална оценка от 50 точки. Самият Смит-младши също се откри с някои ефектни забивки, една от тях от алей-уп пас седящия на столче рапър Джей Коул, но във финалния кръг пропусна при първия си опит, което му коства и загубата в надпреварата. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 605 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

