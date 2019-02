Кобрата излиза срещу последния съперник на Джарел Милър

Следващият съперник на Кобрата ще е румънският боксьор, научиРумънският боец има само една загуба на професионалния ринг и тя дойде в последния му двубой.Тогава Дину бе нокаутиран от американецав 4-ия рунд на 17 ноември в Мълвейн (САЩ).

Богдан Дину трябваше да се бие и на боксовата гала вечер в “Арена Армеец”, на която Кубрат Пулев победи Хюи Фюри. В последния момент Дину се отказа и предпочете да се боксира срещу Джарел Милър в САЩ.

He said it would be over inside 5 rounds… @BIGBABYMILLER backs up his pre-fight predicition and wipes out Dinu in the fourth to set up a BIG 2019! #MillerDinu pic.twitter.com/JeBUBYpgC0