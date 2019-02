Тенис Опелка и Шнур ще играят за титлата в Ню Йорк 17 февруари 2019 | 10:28 0 0 0 0 0

The finals are set. A first-time champion is guaranteed.



Reilly Opelka vs. Brayden Schnur



: https://t.co/ok09QDn8qx#NYOpen19 #BackInBlack pic.twitter.com/vk6TGejQHE — New York Open (@NewYorkOpen) February 17, 2019

Със събраните общо 81 аса двамата поставиха и рекорд в турнирите от АТП за трисетови битки.



За да достигне до успеха Опелка спаси шест мачбола на съперника си във втория сет, но само първият от тях бе на сервис на Иснър.



В другия полуфинал от програмата Шнур се наложи над американеца Сам Куери със 7:6(7), 4:6, 6:3.



Канадецът, който преди началото на турнира нямаше победа в мач от основната схема на турнир от АТП, спаси пет сетбола в първия сет, а в третия осъществи ранен пробив, който му помогна да достигне до мача за титлата.



Американецът Райли Опелка и канадецът Брейдън Шнур ще играят за титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Ню Йорк. В полуфиналите 21-годишният Опелка се наложи над водача в основната схема Джон Иснър с 6:7(8), 7:6(14), 7:6(4). Мачът между двамата 210-сантиметрови американци се превърна в истинско надстрелване от сервис линията, като Опелка записа 43 аса, докато Иснър остана с 38.Със събраните общо 81 аса двамата поставиха и рекорд в турнирите от АТП за трисетови битки.За да достигне до успеха Опелка спаси шест мачбола на съперника си във втория сет, но само първият от тях бе на сервис на Иснър.В другия полуфинал от програмата Шнур се наложи над американеца Сам Куери със 7:6(7), 4:6, 6:3.Канадецът, който преди началото на турнира нямаше победа в мач от основната схема на турнир от АТП, спаси пет сетбола в първия сет, а в третия осъществи ранен пробив, който му помогна да достигне до мача за титлата.До момента нито Шнур, нито Опелка са печелили титла в турнир на АТП.

